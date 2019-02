Saša Uhlová, SALON, Právo

Kromě toho na něj přijde řeč skoro při každém setkání s přáteli, probíráme ho i na redakčních poradách v A2larmu. Co se to stalo, že diskutujeme jak diví o televizním seriálu?

K Mostu jako městu mám vztah srdečný, bydlel v něm můj muž, když jsme se seznámili, byli jsme tam poprvé na večeři, nějaký čas jsme tam ještě žili v jeho bytě. Pak šel čas a já se na sever Čech znovu vrátila až po mnoha letech, když jsem o Mostu začala psát reportáže. A nestačila jsem se divit, jak jinak se mi to město najednou jevilo. Byty zprivatizované obřím družstvem, co si udržuje kontrolu nad společenstvími vlastníků, která však krachují, polomafiánské struktury, jež si vzájemně dohazují malé domů, rostoucí problémy v ghettech, proměna docela dobrých míst k životu v místa, kde byste bydlet rozhodně nechtěli. Je toho hodně, bylo by o čem psát celé roky. A je až s podivem, jak malý zájem o všechny tyto problémy projevují celostátní média. Větší pozornost město vzbudilo, jen když to loni na podzim před volbami lokální uskupení přepískla s rasistickou kampaní.

Když teď všichni najednou začali mluvit o seriálu Most!, z profesního zájmu i čiré osobní zvědavosti jsem si ho taky pustila. Neřeší se v něm všechny závažné problémy, které v Mostě jsou, ale jedním z ústředních témat je přece jen něco, co místní trápí hodně, a sice soužití majority s Romy. Další důležitá linka je příběh Dáši, která se narodila do mužského těla a prošla proměnou. V hospodě, jež je ústředním místem děje, sedává kromě Luďana, bratra Dáši, Rom Franta či odsvěcený farář. Pivo jim točí Eda, který ze všeho nejvíc působí jako bývalý nácek.

Asi nemá smysl vzpomínat množství vtipných hlášek, které už stihly zlidovět. Mnohem zajímavější je, co si různí lidé do komediálního, až groteskního seriálu, který má však i velmi smutné, místy tragické prvky, promítají.

Některým Romům vadí stereotypní zobrazení romských postav, někteří transgender aktivisté upozorňují na to, že je postava Dáši přepálená a v některých aspektech nevěrohodná, třeba když ukazuje své intimní partie. Zraňující pro transgender osoby může být i přehnaný důraz na to, že v Dáše zůstává něco mužského. Římskokatolickému knězi Ladislavu Heryánovi zas připadá špatně napsaný seriálový farář. Prý je hodně konzervativní, avšak způsob, jakým žije, tomu dvakrát neodpovídá.

Saša Uhlová (1977) je novinářka, romistka, redaktorka serveru A2larm.

FOTO: Petr Horník, Právo

Kritici mají pravdu v tom, že nějak přepálené jsou zde skoro všechny postavy. Přepálené jsou i různé gagy a dějové linky. Přesto se dá říct, že to dohromady funguje, výsledek je podle mě boží, diváci se baví. A krom toho mají potřebu se k tématům, která jim Most! nabízí, vyjadřovat. A i mezi těmi, co seriál z různých hledisek kritizují, se najdou tací, kteří ho přes všechny výhrady sledují rádi. Tak nějak by mělo fungovat umění. A to říkám jako bílá heterosexuální žena čtyřicet plus, jež je v seriálu reprezentovaná Ilonou, Luďanovou exmanželkou. Jedinou postavou seriálu, kterou nemůže mít nikdo rád ani vteřinu, protože je hloupá a zlá.

Je ale fakt, že já mám na rozdíl od Romů a transgender osob výhodu nespočtu jiných děl, kde jsem reprezentovaná dobře. Ženských postav všeho věku je ve všech možných dílech nekonečně mnoho různých typů. Místo abychom nějak shazovali kritiky seriálu z řad Romů a transgender osob, mohli bychom mít pochopení pro to, že oni filmy a seriály, kde by vystupovali jako normální postavy, nemají. A že když někde „jejich“ charaktery vystupují, je to právě v komediálním seriálu, kde jsou vyhnané do extrému. Za to, že tu dosud moc nevznikala díla, kde by byli Romové nebo transgender osoby za normální postavy, a ne karikatury, ale Most! nemůže a je dobře, že tu debatu rozvířil.