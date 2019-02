Miroslav Masák: Dobrá architektura

Ve Vratislavicích nad Nisou otevřeli v říjnu novou školku. Působivou, vzdušnou stavbu, tak trochu z jiného světa. Porota České ceny za architekturu zde má favorita, je to dobrá architektura. Podle nizozemského kněze a architekta van der Laana je dobrou architekturou dílo, které splňuje to, co je nutné, i to, co je podstatné. Tím nutným je dobré řemeslo a tím podstatným silná myšlenka. Až bude porota hodnotit řemeslo, nevyhne se vztahu k místu, kvalitě provozu, progresi technického řešení či přiměřenosti nákladů. A ani estetické přesvědčivosti.