Markéta Pilátová: Všechny naše služky

Kdo na to v Latinské Americe aspoň trochu má, ten ji má – služku. Je to otázka statusu. Jako nové auto nebo značkové oblečení. Věta „moje děvče to pak uklidí“ je klíčová k tomu, abyste se necítili jako příslušník nejnižší vrstvy.