Rokenrol na kostech. Eva Klíčová o Jurčakově portrétu „poslední sovětské generace“

V roce 2006 spatřila světlo světa studie Alexeje Jurčaka, antropologa z Kalifornské univerzity v Berkeley, nazvaná Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: Poslední sovětská generace. Jurčak svým textem, který vyšel loni v nakladatelství Karolinum v českém překladu Veroniky Bránišové a Přemysla Houdy, výrazně zasáhl do soudobé sovětologie, jejíž dominantní pohled na život v éře sovětského socialismu byl silně traktován v binárních opozicích.