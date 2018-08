Klára Vlasáková: Co bude, až tady práce nebude

Od doby, co jsem vyměnila nejistou práci na volné noze za nejistou práci na plný úvazek, si kladu každé ráno cestou do zaměstnání v prostředcích hromadné dopravy jednu otázku: Co bychom my všichni – zívající, malátní, duchem nepřítomní – dělali, kdybychom každý všední den netrávili dlouhých osm hodin (a často víc) našeho času prací za mzdu?