SALON, Právo

Bronislav Ostřanský (ed.)

Islamofobie po česku

Vyšehrad

FOTO: archív nakladatelství Vyšehrad

Užitečný sborník ohledává fenomén islamofobie z mnoha směrů – od exkurzu do dějin západních představ o islámu přes současné vnímání muslimů většinovou západoevropskou společností až po kontext České republiky, tvořící jádro knihy. Dočteme se o duchovním podhoubí protiislámských aktivistů a aktivistek, jejich vztahu k extremismu, antisemitismu i o jejich prezentaci na Facebooku. A protože kniha postupuje od obecného ke konkrétnímu, zachycuje její závěrečná kapitola „výsledek“ islamofobie po česku – konkrétní případy násilí z nenávisti, namířeného proti (někdy domnělým) muslimům a muslimkám. Orientalista a editor sborníku Bronislav Ostřanský si v úvodní studii klade za cíl pokusit se kultivovat tuzemskou veřejnou debatu o islámu – kéž by k tomu tato publikace přispěla; i když lze tušit, že ti, kteří jsou jejím hlavním tématem, si ji stejně nepřečtou.

(Vybral Štěpán Kučera.)

Martin Wein

Slovanský Jeruzalém

Jak Češi založili Izrael

Přeložil Jan Čábela.

Academia

FOTO: archív nakladatelství Academia

Je pravdou, že z evropských států má dnes nejlepší vztahy se Státem Izrael nejspíše Česká republika. Není to třeba tak dávno, co proběhlo společné zasedání české a izraelské vlády, ČR má v Izraeli speciálního atašé pro vědu, izraelská hymna Hatikva je podobná Smetanově Vltavě a modrá barva na izraelské vlajce také odkazuje na souvěrce z Čech… Ale to neznamená, že by byla k nalezení nějaká zásadní fakta, z nichž bychom mohli odvozovat tezi o mimořádnosti českého vlivu na vznik Izraele (i když jsme z vojenského hlediska udělali hodně pro jeho udržení) a na jeho další vývoj. Nicméně stále existují snahy srovnávat osudy obou národů a vytvářet představy o jakýchsi spojených dějinných nádobách. Industrializace Franze Kafky a představ o Praze jako novém Jeruzalému, to je sakra málo. Nicméně, i když je Izraelec Martin Wein bourač mýtů a růžového mámení a takové kacíře nemáme rádi, kniha o souběžných česko-izraelských vztazích je velice inspirativní. A nejen proto, že ji napsal někdo z té druhé strany.

(Vybral Jakub Šofar.)

Sheila Fitzpatricková

Každodenní stalinismus

Přeložil Tadeáš Trusina.

Academia

FOTO: archív nakladatelství Academia

První pětiletka, tři „poměrně dobré“ roky (1934 až 1936), přijetí nové ústavy (1936) a etapa Velkého teroru (1936 až 1938). Třicátá léta v SSSR, období upevnění Stalinovy moci. Americko-australská historička zkoumá každodennost obyčejných lidí v Sovětském svazu, přičemž konstatuje ztrátu osobního života, jeho srůstání s tím veřejným a vytváření jiného typu lidské existence. Označuje ho třemi metaforami: vězení či povinná vojenská služba (reglementace a ztráta intimity), přísná škola (uzavřená instituce s tuhou disciplínou a vlastními konvencemi) a sociální centrum či vývařovna pro nemajetné. Průnikem těchto tří množin vzniká homo sovieticus jako nový člověk. Část obyvatel s tímto vývojem souzní (mládež, byrokratické struktury, aktivisté) – v každé ruské rodině jsou tak zároveň oběti i pachatelé, udávaní i udavači.

(Vybral Jakub Šofar.)

Karel Škrabal

Kavčí hory

Druhé město

FOTO: archív nakladatelství Druhé město

Šestá sbírka „básnivého“ novináře Karla Škrabala (1969), výpravná a vázaná, je opět potvrzením, že veršotepec nemusí být lunatikem sloužícím mše, kdy je každý verš hostií, nemusí být pachatelem poezie a jejím vězněm, hledačem nejsprávnějších tónů, barev a rytmů. Jsou takoví, ale Škrabal je rozhodně jejich opakem: je pozorovatelem plynoucí každodennosti, všech těch jejích náhodných i nenáhodných nehod. Píše, jak mu zobák narostl, nekorektně, bez povinné slušnosti, zesměšňuje ty, kterým jsme předali část pravomocí, i všechnu tu bramboračku, která se vaří k našemu výkrmu. Neboť lid nesmí hladovět! A v několika málo řádcích popíše jasně a nekompromisně to, o čem dokola žvaní v debatách všichni ti stále stejní a zasloužilí chytrouši: Napomíná mě / když řeknu matka // Říká se maminka! // Muslimy / by topil // i s dětmi.

(Vybral Jakub Šofar.)