Svědek ztráceného času. Petr Fischer nad knihou Miroslava Petříčka

Miroslav Petříček patří k našim nejoblíbenějším myslitelům. Je to v jistém smyslu „populární filosof“, někdo, kdo se nebojí sám sebe překládat do veřejného prostoru. To ovšem neznamená, že filosofické problémy trivializuje; pro začátek úplně stačí je pootočit – aby mohly začít mluvit trochu jinak.