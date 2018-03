Apolena Rychlíková, SALON, Právo

Že jsou exekuce problém, si konečně všimla i ta část společnosti, která ještě před nedávnem tvrdila, že dluhy jsou od toho, aby se platily. Stačily dvoje volby. Fakt, že se tu bezmála milión lidí potácí v životní nejistotě, s sebou totiž nese rostoucí pocit nespravedlnosti. A pocit to není zcela neoprávněný. Exekuce jsou bolavým místem české společnosti, mechanismem, jenž je zničující nejen pro ty, kdo se s ním přímo potýkají, ale i pro všechny kolem – pochopitelně krom těch, kteří na neštěstí a bídě postižených s gustem vydělávají. A ukazuje se, že pro lidi v exekuci stát nefunguje jako záchytná síť, ale jako další kolečko v řetězci ponižování a šikany. Nelze se potom divit jejich nedůvěře a stále silnější inklinaci k antisystémovým řešením a společenské nenávisti.

Každý privilegovaný člověk si může, řečeno v nadsázce, dovolit páchat jednu životní chybu za druhou. Čím ale stojíte níž, tím ohroženější jste, a i jedna blbá náhoda vás může klidně stát možnost normálně žít. Později zaplacený účet za telefon nebo popelnice, jízda načerno, protože na tramvajenku ten měsíc prostě nezbylo a tu roční si dovolit nemůžete, zpožděné uhrazení elektřiny nebo plynu. I tak vypadají chyby, které můžou nejednoho z nás uvrhnout do dluhové pasti.

Hodně lidí přitom předpokládá, že za exekucemi stojí životní nerozvážnost, půjčky, spotřebitelské úvěry, špatně zvládnutá potřeba „mít se líp“. Není to tak. Důvodem, proč je u nás tolik lidí v exekuci, je naopak častá nemožnost dosáhnout na životní standard.

Problém exekucí nejsou pouze predátorsky nastavené podmínky, kdy si exekutor jen za účelem zisku účtuje za každý úkon několik tisíc (aniž by ho třeba vykonal), ale především to všechno kolem: nedostupné bydlení, nízké mzdy, ohrožení příjmovou chudobou pro více než milión našich spoluobčanů. To, co pak rozhoduje o vaší budoucnosti, je především váš sociální kapitál: přátelé, kteří mají dostatek a můžou vám půjčit, rodina, která vás psychicky i finančně podrží, nadřízený, který vám pomůže. Jenže nic z toho není samozřejmost.

Další moralizování už tak dost deprimovaným lidem s exekucí na krku nepomůže, problémy naopak jen prohloubí. Pojďme místo toho tlačit na všechny ty sociální aspekty okolo: vyšší mzdy, sociální bydlení nebo kvalitnější vzdělávání. Bez toho se totiž opravdu nepohneme.