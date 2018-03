Štefan Švec, SALON, Právo

Existuje zřejmě jen jeden důvod, proč by měl kohokoliv zajímat přenos z porodu nějaké paní: je to pocit, že ji zná. Že je mu blízká, že mají osobní vztah.

Naše kámoška Cassiday je příkladem nového typu celebrit, které vyrašily z YouTube a sociálních sítí. Končí časy herců, co se vyleštěně usmívali z obálek časopisů, zpěváků na vyvýšených pódiích. Podmínkou slávy už není oddělenost od nás, obyčejných lidí, ale naopak co největší rozpuštění v davu. V generaci, která nastupuje, chce být influencerem každý. Ti, kterým se to povedlo, nejsou jiní než jejich publikum, jsou jen lépe a hlouběji stejní. Sdílejí své jídlo, schůzky, starosti. Když mají rýmu, fotí svůj červený nos, když čekají dítě, postují ultrazvuky, když jdou na záchod, sdílejí… „všechny aspekty svého života“, viď, Cassiday. Reagují na komentáře, sami aktivně komentují ostatní, dělají všechno pro to, aby byli blíž, blíž, blíž.

Rodiče nerozumějí nadšení svých ratolestí pro youtubery, kteří ve videích žvaní a na fanouškovských srazech se jen blbě culí. Nechápou princip, na jakém to funguje. FattyPillow není celebrita ke vzdychání na plakát, jako jí byl Brad Pitt. Je to tlustý kámoš, který má statisíce followerů, ale když mu pochválím video, tak mi to olajkuje. Osobně.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Svět se mění, a to je vždycky zajímavé sledovat. Kámoši ze sítí už jsou dost silní, aby se probíjeli do mainstreamové hudby jako Ben Cristovao, do politiky jako Dominik Feri, do rozhlasu jako Cassiday a do literatury. Radka Třeštíková a Dominik Landsman prodávají povídky a romány po kilech, a to bez ohledu na kvalitu textu. Proč? Protože je přeci známe, takže je fajn si o nich počíst. U fotek svých neteří taky neřešíte, jak jsou technicky zvládnuté. Je bezva ty naše holky zase vidět, ne?

