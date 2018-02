Je-li zrovna nutné pracovat během dne, pustíme dětem pohádku v televizi, na počítači nebo v libovolném jiném paralyzéru. A zase je čas na důležité věci. Pohádky jsou užitečný vynález.

Když potřebují lidé, co skutečně rozhodují o téhle zemi, dělat důležité věci, pustí nám pohádky. Pustí nám Zemana, jak bojuje s Drahošem, pustí nám tu už léta oblíbenou o migrantech nebo o zlé EU, která nám chce vzít žárovky a pomazánkové máslo.

Pobavíme se, napneme, vyvztekáme a potom usneme jako štěňata. Nemáme čas na věci, které nám nepřísluší, jako jsou třeba školství, které chcípe na podfinancování, tragická technologická zaostalost státní správy nebo budoucnost země, která vůbec není připravená na novou vlnu mechanizace práce.

Zatímco budou roboti a umělá inteligence připravovat o zaměstnání lidi s nízkými příjmy, ti se před poslední návštěvou exekutora zabaví nadáváním na elity z redakcí a univerzit, které při zdvojených úvazcích pořád ještě mají na splácení hypotéky za dva plus jedna v paneláku.

Štefan Švec

FOTO: Milan Malíček, Právo

Skutečné elity budou mezitím rozhodovat o tom, kam až se dá vyšroubovat cena za kilometr dálnice, ve které CHKO je zakopáno nejvíc drahých kovů a kterou továrnu už se vyplatí přesunout do Bangladéše. Aniž by jim do toho někdo zbytečně žvanil, rozhodnou se, jak naloží s přechodem od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům a s klimatickými změnami, ať už je způsobilo cokoliv. Kdyby se někdo začal divit, že v zimě už u nás nepadá sníh, Václav Klaus mu z nějakého alpského střediska povypráví pohádku o tom, že za jeho mládí to bylo stejné a že k žádné klimatické změně nedochází.

Během jeho vyprávění se mocní dospělí budou mít čas dohodnout, kdo z nich si kde a jak zprivatizuje pitnou vodu, která bude čím dál vzácnější, a kolik je možné vybetonovat dalších polí, na nichž je půda zničená řepkou. Jejich média nás potom uspinkají pohádkou o demokracii, ve které o důležitých věcech rozhodují všichni občané pomocí kvalifikovaných názorů a s dostatkem nezávislých informací.