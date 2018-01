Sylva Fischerová, Jan Šulc (eds.)

Nejlepší české básně 2017

Host

Nejlepší české básně vycházejí už podeváté. Mnohé předešlé ročníky byly bohužel poznamenané tím, že takzvaný arbitr pojal antologii jako exhibici svého nabubřelého ega. Tentokrát ale editoři Sylva Fischerová a Jan Šulc vytvořili opravdu reprezentativní průřez současnou českou poezií. Pokud v uplynulém roce publikoval, ať už knižně, nebo časopisecky, je tu zastoupen téměř každý, kdo byl literárními kruhy uznán za etablovaného básníka. Průřez jde napříč generacemi, a tak jsou tu vedle sebe veteráni Jiří Daníček, Stanislav Dvorský, Petr Král nebo Ivan Wernisch, střední generaci reprezentují Milan Děžinský, Norbert Holub, Petr Hruška, Robert Janda, Simona Racková, Jaromír Typlt a tu mladou až nejmladší například Adam Borzič, Ondřej Buddeus, Ondřej Hložek, Marie Iljašenko, Ian Mikyska či Jakub Řehák.

Petra Soukupová

Nejlepší pro všechny

Host

Ani ve své páté knize pro dospělé oceňovaná autorka a scenáristka tematicky a stylově nevybočuje ze svých osvědčených postupů. Opět pod drobnohledem sleduje každodennost dysfunkční rodiny – tentokrát ve složení ctižádostivá matka, zlobivý desetiletý syn a unavená venkovská babička – se všemi domácími půtkami, schválnostmi, umanutostmi, ústrky a rituály. Zručným vypravěčstvím strhne čtenáře do mikrosvěta uvěřitelného i díky autentickému jazyku a životnosti postav a drásá ho bezvýchodností situací a protivností a nezralostí protagonistů, které vláčí z průšvihu do průšvihu a jen občas je nechá spočinout a zažít prchavý pocit štěstí. Jedna z událostí románu se spolu s několika postavami objevuje i v o něco málo dřív vydané dětské knize Kdo zabil Snížka?.

Ian McGuire

Severní vody

Přeložila Petra Johana Poncarová.

Host

Román o sebezáhubné cestě velrybářské lodi, na jejíž palubě se skrývá psychopatický vrah, je detektivkou, thrillerem i londonovským vyprávěním o nástrahách divočiny, ale také příběhem o špinavosti lidství a bezútěšnosti života. Viděl jsem dost zabíjení na to, abych měl dojem, že nejsem jedinej, kdo to dělá, říká odhalený vrah lodnímu doktorovi. Jsem člověk jako každej jinej, berte, nebo nechte bejt. Pečlivě vystavěný román, nominovaný v roce 2016 na Man Bookerovu cenu, vypráví i o nás a o tom, čeho bychom byli schopní v patřičných podmínkách – protože dnešní člověk nakupující šunku v plastovém obalu není o nic humánnější než dávní námořníci masakrující stáda tuleňů i sebe navzájem. Nejdůležitější otázky jsou ty, u nichž neexistuje naděje, že je zodpovíme slovy, dodává harpunář Otto se sklony k mystice. Slova jsou jako hračky: nějaký čas nás zabavují a vzdělávají, ale jakmile dospějeme, měli bychom se jich vzdát.

Gunnar Gunnarsson

Advent

Přeložila Helena Kadečková.

Kalich

Po osmdesáti letech vychází v novém překladu a v téměř bibliofilské úpravě světoznámá novela o farmáři Benediktovi ze severního Islandu, který se každý rok před Vánocemi vydává se svým psem Leem a beranem Nezmarem hledat do hor zatoulané ovce. Přestože je tentokrát opravdu špatné počasí, nepřichází v úvahu, že by svou dvacátou sedmou výpravu odvolal. Vždyť i když jsou ovce jenom ovce, jsou to živé bytosti s krví v těle, s krví a duší. (…) Ve vztahu člověka a zvířete je něco posvátného a neporušitelného. Dávat vlastní život v sázku kvůli několika pitomým ovcím? Ten krátký text vydá za celé knihovny; a je také jedno, zda díky němu Hemingway opravdu napsal Starce a moře (Islanďané tomu věří).

Milan Bárta, Jan Kalous, Daniel Povolný, Jerguš Sivoš a Pavel Žáček

Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953–1989

Academia a ÚSTR

Možná je ta pobídka překvapivá, ale zkusme tuto slovníkovou příručku, která vychází příliš pozdě na to, aby měla nějaký vliv na utváření názorů alespoň části naší společnosti, číst jako historický román. Životy a pracovní „výkony“ více než šedesáti nejdůležitějších důstojníků a generálů jak z oblasti bezpečnosti, tak armády řídících tu kratší, tu delší dobu operativní útvary Státní bezpečnosti se splétají v jakýsi modelový vzor, představující klíčovou oporu totalitního systému. Tenhle fámulus Velkého bratra má za sebou ve zlatém rámu fotografii Felixe Edmundoviče Dzeržinského, zakladatele Čeky, v srdci žár a na paměti Leninova slova, o jejichž autentičnosti se můžeme klidně přít, nicméně jejich pravda je neotřesitelná: Soudruzi, nediskutujte s nimi a dejte jim rovnou do držky!

