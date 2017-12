Marek Toman: Co je to Evropa?

Co je to Evropa? Něco, co je jedno – a přitom je to mnohé. Tak může mudrovat pasažér letadla, který pod sebou vidí pole, lesy, města a vesnice, ale nepoznává, kde právě je. Potom ovšem vstoupí do hry evropský vítr, jenž se vesele prohání nad kontinentem a zasévá strach. Mně se to stalo při podzimním návratu z Bělehradu, v den slavné vichřice – orkánu Herwart.