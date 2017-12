Ano. I takový lidumil jako papež František píše, že církev je polní nemocnice. Ošetřuje raněné, pečuje o ty, kdo jsou na tom nejhůř. Ale co my ostatní? Vždyť jsme všichni v jádru malé raněné děti, které potřebují obejmout. Takový kardinál Duka třeba, to je poslední dobou velmi smutný pán. S obejmutím by to bylo složitější, ale pochválit by ho někdo za něco mohl.

Jenže na to pro samé chudáky nikdo nemá čas. Všude se dělají, samozřejmě užitečné, sbírky na postižené, na sociálně slabé, na uprchlíky, kupují se dárky dětem z děcáků a důchodcům z důchodcáků. Ale co my zbylí? Ti šikovní si to zařídí sami – třeba na dotace pro pana Babiše se skládáme všichni. Kdo ale myslí na běžného, přiměřeně movitého Čecha ze 3+1?

Mám proto návrh. Pojďme založit neziskovku, která se bude starat o lidi ze střední třídy. Dávat jim o Vánocích něco pod stromeček, posílat za nimi nezdravotní klauny, doučovat jejich děti, aby se dostaly na ještě lepší gympl. V adopci na dálku si půjde vybrat takového přiměřeně rozmazleného spratka a skládat se mu na nový tablet, protože ten starý už má pomalý Android.

Pomůže to spoustě věcí. Frustrovaní padesátníci z malých měst přestanou na internetu nadávat neziskovkám, protože by byli sami proti sobě. Sluníčkáři dostanou nové životní poslání a budou mít i ve státě bez uprchlíků koho zachraňovat. No a slušní Češi z Ostravy, Chomutova i dalších míst možná přestanou závidět Romům ty neexistující léky, pračky a taxíky zdarma. Protože taxík zdarma pro přizpůsobivé bílé voliče SPD na Karlovarsku, to je nezisková výzva roku.