Marek Švehla

Magor a jeho doba

Torst

FOTO: archív nakladatelství Torst

Hodil jsem do placu u nás U Drsnejch otázku: Kdo to byl Magor? Nastalo mlčení, dokud jsem nenapověděl: Jirous. Odpověď přišla vzápětí: Jirous, ten vyfetovanej magor, jak zapálil včera kontejner na odpadky? Ale je tu i zanedbatelná menšina, nazývaná pražská kavárna, která se domnívá, že Ivan Martin Jirous patřil k nejvýznamnějším postavám naší kulturní scény minimálně v posledním půlstoletí. Magor sám byl příznačně rozkročen mezi lůzou a výsostnými intelektuály, jak mu to osud v tu kterou jeho životní etapu zrovna servíroval. Je dobře, že Marek Švehla sepsal svou publikaci pouhých šest let od Jirousova úmrtí. Účastníci popisovaných událostí ještě žijí, a tudíž měl autor k dispozici dostatek obrazového materiálu i přímých svědectví. Nehrozí tedy, jak tomu u monografií bývá, mistrovo zesošnění. Magor odlitý do bronzu levačkou zaťatou v pěst bombarduje brady rváčů v nádražní putyce Oáza a pravou rukou na rub účtenky píše báseň…

(Vybral Michal Šanda.)

Michal Viewegh

Nové pohádky pro unavené rodiče

Druhé město

FOTO: archív nakladatelství Druhé město

Před 10 lety vydal Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče, letos přichází s pokračováním. Zachycuje příběh téže rodiny, jen o dekádu starší a rozšířené o jednu pozoruhodnou babičku, a autorovi fanoušci i zde najdou hlavní atributy jeho psaní. Děj pohádkových minipovídek roztáčejí více či méně obyčejné zápletky, ale určující postavou vždy zůstává tatínek, který je slavný umělec a byl mamince nevěrný. A vypravěč neváhá malé čtenáře poučit, jak správně jíst crème brulée, nebo se satiricky ušklíbnout nad EET.

(Vybral Štěpán Kučera.)

Patrick Declerck

Běsi, co mě sužují

Přeložil Tomáš Kybal.

Host

FOTO: archív nakladatelství Host

O lidech, kteří se profesionálně věnují duševnímu zdraví druhých, se říkává, že počátek jejich řemesla začíná v nich samotných. I Declerck, belgický filosof, psychoanalytik a spisovatel, přestával ve svých 11 letech otci „dávat smysl“; otec se opravdu obával o jeho intelekt – a syn mu to nijak nezjednodušoval. I babička byla šílená, ostatně touto větou začíná Declerck první z kapitol, které věnuje částečně sobě a své rodině, částečně svým pacientům. Ale v každé z nich je břitkým, netolerantním způsobem popsán dušezpyt. Přestože je příběh vyprávěn na přeskáčku, jeho základním motivem je přerod neurotika v psychoanalytika. A do toho jsou umně vpleteny odkazy na život a dílo avantgardního belgického malíře Jamese Ensora.

(Vybral Jakub Šofar.)

Ivan Sergejevič Šmejlov

Slunce mrtvých

Přeložil Jakub Šedivý.

Prostor

FOTO: archív nakladatelství Prostor

Noví tvůrci života, co jste zač? S nerozvážnou lehkostí jste promrhali, co nashromáždil ruský lid! (…) Ach, Rusi! Svedli tě – jakými kouzly? Opili – jakým vínem? Ivan Sergejevič Šmejlov (1873–1950), jeden z mnoha ruských umělců, kteří po občanské válce odešli do emigrace, čímž bylo jejich jméno vymazáno ze sovětské paměti. Současně s tím se jejich duše zabalily do nekončícího stesku po vlasti. Mistrovsky napsaná novela o Krymu v roce 1921, který nakonec dobudou bolševici, je pláčem, je sténáním nad koncem „starého“ Ruska. Jak symbolické dnes, téměř o jedno století později…

(Vybral Jakub Šofar.)

Marcel Duchamp

Rozmluvy s Pierrem Cabannem

Přeložila Anna Žilková.

tranzit.cz

FOTO: archív nakladatelství tranzit.cz

Marcel Duchamp (1887–1968) bývá mnohými teoretiky označován za nejvýznamnějšího představitele moderního umění. Svým přístupem k tvorbě jako takové bezprostředně ovlivnil umělecké směry druhé poloviny minulého století od minimalismu po konceptualismus. V rozmluvách s Pierrem Cabannem zevrubně komentuje svá jednotlivá díla, ovšem to nejdůležitější sdělení se dočteme hned na zadní straně obálky: Vaším nejlepším dílem bylo to, jak jste nakládal s časem? – To je přesné. Alespoň myslím, že je to přesné. Domyšleno do důsledků nemáme na světě nic než čas. Jde o to vyplnit ten náš co možná nejpestřeji. Pokud nám k tomu poslouží umění, je to stejně plnohodnotné, jako když se někdo jiný rozhodne stát rekordmanem v lezení na stromy.

(Vybral Michal Šanda.)

John Archibald

1 + 1 = 1

Rovnice života a symbiotická (r)evoluce

Přeložil Josef Lhotský.

Vyšehrad

FOTO: archív nakladatelství Vyšehrad

Ve škole jsme se o buňce učili, ale většina z nás si z toho moc nepamatuje. Přitom stačí vyprávět vědu jako příběh; jako molekulární biolog John Archibald, když ve své knížce vylíčil historii svého oboru coby dobrodružné pátrání po podstatě našeho světa. Symbiotická revoluce v podtitulu odkazuje k velkému objevu 19. století, že se buňky skládají z menších autonomních „bytostí“, které původně existovaly samostatně a v průběhu evoluce začaly spolupracovat. Autor popisuje, kam se od té doby molekulární biologie posunula a co to pro nás znamená. Jako živočichové tvoříme krátkou větvičku na stromě života, jako eukaryota jsme součástí starodávné genetické a biochemické sítě, těsně propojené s mikrobiální biosférou. Taková je povaha života, a to i života našeho, lidského.

(Vybral Štěpán Kučera.)

Klára Dvořáková

Ty jo, to seš dobrá!

Jak se skládají komplimenty v češtině

Academia

FOTO: archív nakladatelství Academia

Tahle knížka je úžo. Tahle knížka je úplně nejvíc. Tahle knížka je boží. Skládání komplimentů není nic lehkého. Především – když nás nikdo nechválí, musíme se pochválit sami. Jenže to jaksi není ono. Komplimenty jsou přirozenou a velice důležitou součástí naší komunikace, hlavně té neoficiální, mezi přáteli a v rodině. A ne vždy si to uvědomujeme. Autorka knihy nejprve v teoretické části definuje kompliment, potom čtenáře seznamuje s problematikou sběru materiálu a metod jeho zpracování. Následně analyzuje jednotlivé typy komplimentů; je jich víc, než bychom si mohli myslet, můžeme s nimi vyjadřovat i nesouhlas a mohou být i neverbální.

(Vybral Jakub Šofar.)