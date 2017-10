Jakub Šofar: Zmačkaný papír

Kdybych měl přesvědčovací schopnosti některých neúnavných politiků, přemluvil bych redakci Salonu, aby na své novinové stránky umístila nějaký originál froasáže (výtvarná metoda používající zmačkaný papír) Ladislava Nováka. Jenže čtenáři by si mohli myslet, že se papír, na nějž je jejich oblíbená kulturní příloha tištěna, zasekl v tiskařské mašině. Nebo některé jeho spečené texty či aspoň onomatopoické básně… Hm, že tohle už nemá s literaturou co dělat? Že si nepočtete? Že tomu nerozumíte? A co Higgsův boson, ten umíte popsat?