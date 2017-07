Soutěž o nejpřiblbější historickou paralelu je u nás velmi pěkně obsazena. Často se například dočteme, že husité byli takový český Tálibán. Inu, nebyli. Krutostí se nelišili od zbytku tehdejšího světa, jejich obrazoborectví začínalo být v Evropě módní a hlavně: šlo o hnutí progresivní, vlastně předbíhající reformaci. Na Tálibánu nebo Islámském státu není nejdivnější, že krutě zabíjejí lidi. To ve své dobrotě a laskavosti dělalo lidstvo vždycky. Je na nich divné, že v době současné technologické revoluce hodlají žít ve středověku. Jsou pozadu za svou dobou, a to nás na nich děsí. Husité naopak svou dobu předehnali. Tak jako jejich král Jiří z Poděbrad, který by nejradši založil EU už roku 1462 (ano, to je taky historická paralela).

Když už jsme u Evropské unie, další oblíbenou srovnávací figurou je její označování za nový Sovětský svaz. Statečným bojovníkům proti eurototalitě nedochází, že kdyby proti SSSR protestovali tak hlasitě, jako burcují proti EU, skončili by v jeho dobách bez práce, v exilu či v báni. Ta zatrachtilá totalitní EU je přitom jakkoliv diskriminovat odmítá. Dokonce je nechá, ať v klidu kandidují ve volbách, opakují svá imbecilní srovnání v novinách a parlamentech – a ještě jim dovolí udělat brexit, když o něm přesvědčí lidi. Sovětský svaz jak vyšitý!

Mou oblíbenou paralelou je ale ta mezi migrační vlnou a dobýváním Severní Ameriky bělochy. Vznikl na to téma dokonce široce sdílený animovaný film, dostupný na různých protiuprchlických stránkách. Ubozí indiáni tu chtějí udržet své indiánské hodnoty, zatímco běloši je lstivými multikulti řečmi přesvědčují, že jim nic nehrozí a že odmítání cizích kultur je rasismus.

Lidem, kteří taková videa sledují, asi nemá cenu vysvětlovat, že staří indiáni o sobě nemluvili jako o indiánech, anžto neznali Indii. Snad by se dalo aspoň zmínit, že kolonizace území USA opravdu neprobíhala přes xenofilní propagandu. Vlastně to bylo přesně naopak. Jako bonus můžeme přidat, že jediní opravdoví sluníčkáři mezi kolonizátory, kvakeři, vytvořili ze své Pensylvánie bohatý stát, který se k indiánům jako jeden z mála choval opravdu slušně.

Koho by ale zajímala fakta, když má filmík, že. Až nám příště zase někdo bude vykládat něco o SSSR, indiánech či třeba o zastavení Turků před Vídní, jistě mu opět zatleskáme, jak je vzdělaný.