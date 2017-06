Strávil jsem spoustu času snahou zjistit, co lidem na pizze s ananasem vadí. Progooglil jsem desítky internetových stránek. Dozvěděl jsem se, že: a) havajská pizza není z Havaje, vymysleli ji v Kanadě; b) ananas nepatří do tradičního setu pizzových chutí; c) ten ananas je TEPLÝ!; d) je to prostě hnus. Inu: a) španělský ptáček taky není ze Španělska a jíme ho; b) s tímhle přístupem by nikdy nikdo nevymyslel ani nutellu, protože čokoláda taky nepatří do tradičního setu chutí mazaných na rohlík; c) teplé ovoce se jí v desítkách jiných jídel; d) běžte se vycpat.

Crocsy, měkké plastové boty děravé jako ementál, byly v roce 2004 cool a v roce 2008 out. Bylo to proto, že jich bylo všude moc. Ponožek v sandálech už u nás zdaleka moc není, ale zastydlí manažírci vkusu mají pořád pocit, že je vtipné, když se nad nimi ušklíbnou. I tady jsem se snažil zjistit, co je na téhle kombinaci principiálně špatně, ale ani po pětadvaceti letech šikany to nikdo není schopný zdůvodnit. Parta lidí se prostě rozhodla, že ponožky v sandálech jsou automaticky vidlácké, a vnutila to ostatním.

Štefan Švec

FOTO: Milan Malíček, Právo

Abyste rozuměli, nemám nic proti šikaně něčeho nehezkého, když má důvod. Tanga, která lezou z bokovek, jsou příšerná, protože holkám opticky vytahují nahoru zadek a dělají z něj tvarohovou hroudu. Zpěvačka Olivie Žižková má legrační texty s těmi nejblbějšími gramatickými rýmy a její muž Jan zkouší rapovat, aniž by cokoli tušil o tom, kde je v češtině přízvuk. Některé věci si prostě šikanu zaslouží.

Když se ale přidáte k davu ostouzečů čehokoliv a neznáte jediný reálný důvod, je to průšvih a měli byste se jít proplesknout do koupelny.

A teď doufám, že mi nějaký estetický guru vysvětlí, co je blbě na špagetách s kečupem a sýrem, na Fiatu Multipla a na nátělnících. Díky.