Joseph H. Carens

Imigranti a právo na pobyt

Přeložili M. Brabec, M. Kotišová a J. Velek.

Filosofia

FOTO: archív nakladatelství Filosofia

Pokud by se nám podařilo odfiltrovat nějakým způsobem z veřejného diskurzu o uprchlictví všechny žvásty, všechnu pěnu dní, frustrace a komplexy, nalezli bychom, obávám se, pořád ještě především myšlenky plné emocí, bez filosofického ukotvení. Toto téma nebylo dosud, aspoň v našem prostředí, důležité, prvořadé. V nepříliš obsáhlém textu se významný v Kanadě působící politolog zaměřuje pouze na jeden výsek z celé problematiky: vysvětluje, proč by podle něj měli mít dlouhodobě usazení migranti nárok na legalizaci pobytu. V druhé části knihy s ním souhlasí či nesouhlasí šest dalších odborníků. Nemyslím si samozřejmě, že by tato kniha zbavila kanály sociálních sítí toxicity, ale nějak se, pokud vůbec existuje snaha o smysluplný dialog, začít musí.

(Vybral Jakub Šofar.)

Jeanette Fabian (ed.)

Poetismus

Přeložila Runka Žaludová.

Slovart

FOTO: archív nakladatelství Slovart

Poetismus právě ukázal na možnost básní beze slov, na možnost básniti materiálem spolehlivějším, konstruktivním a vědecky přezkoumaným a přezkoušeným, materiálem solidnějším, než je tak osobní slovo: básniti světlem, barvou, zvukem, pohybem, energií (Karel Teige: Slova, slova, slova, 1927). Teigův text dnes možná vyvolává úsměv, nicméně popisuje to podstatné, o co poetismu šlo. Jeden z mála tuzemských kulturních vynálezů, něco ryze českého, co jinde nevzniklo, představuje německá slavistka Jeanette Fabian. Zahraniční pohled by pro nás mohl být oživující; vstupní studie, výběr básní, manifestů, teoretických textů a obrazového materiálu je přece jen částečně náhledem zvenku. Nebo, chcete-li, ještě jinak: četba Seiferta, Halase, Biebla, Nezvala, Černíka i Schulze je pořád ještě dobrodružstvím.

(Vybral Jakub Šofar.)

Pavel Herot

Lyrica Herotica

Ears & Wind Records

FOTO: archív nakladatelství Ears & Wind Records

Paradoxně se nevyplácí být umělcem mnoha talentů. Kdyby Pavel Herot jen kreslil a maloval, vešel by se kurátorům do šuplíku art brut a dneska mohl být součástí nejedné světové kolekce. Obdobné je to s jeho vynálezem třaslavých fotografií. I básnická sbírka Kus mne v čítance z roku 2008 patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co v novém tisíciletí vzniklo. Kromě toho působil Herot i jako herec a na hudebních festivalech vystupuje s undergroundovou skupinou The Hever & Vaselina Band. Pokud je někdo českým Forrestem Gumpem, potom právě on: na nesčetně fotkách je zachycen v přátelském hovoru s Václavem Havlem, Ivanem Jirousem či Karlem Schwarzenbergem, dopisy mu psali Jaroslav Seifert, František Kožík, Miloš Kopecký i Waldemar Matuška. Sbírka Lyrica Herotica je výborem básní z let 2010–2016. Její název je černohumornou hříčkou, odkazující na antidepresiva Lyrica, která Herot užívá.

(Vybral Michal Šanda.)