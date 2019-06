Zbyněk Vlasák, Právo

A použil i jinou formu. Otcova křídla byl bezútěšný pohled na sociální nerovnosti v turecké (a potažmo i západní) společnosti, kde dělníkovi může navrátit důstojnost snad jenom smrt, nový Sezerův snímek Maličkosti je naproti tomu absurdní komedií o tom, co se stane, když jednoho z manažerů firmy vyrábějící antidepresiva náhle propustí.

Sám režisér nicméně mluví o tom, že jde o první dva díly trilogie, která má za cíl odhalit „velmi silné, univerzální, ale skryté vazby mezi prací, spotřebiteli a kapitalisty“.

Jeho hrdina Onur si v Maličkostech neklade žádné velké cíle, vrcholem jeho imaginace je dobře si vybrat dovolenou. Manažerská práce se mu stala integrální součástí života, dokonce včetně různých směšných pouček z powerpointových prezentací, kterým už uvěřil natolik, že se jich nehodlá vzdát ani po svém vyhazovu. Zapíše se i na jakýsi absurdní kurz, který mu má dodat sílu v honbě za dalším zaměstnáním.

Zároveň si Onur dětinsky odmítá přiznat, že přestože se držel všech pravidel, které znal, a dělal vše, co se mu řeklo, jeho kariéra dostala ránu a všichni jsou mu najednou ochotni nabídnout jen horší pozici. No a do toho se to našemu hrdinovi začne sypat doma (poté, co do sebe začne sypat antidepresiva, na jejichž distribuci se předtím ve firmě podílel).

Turecký režisér Kıvanç Sezer

FOTO: KVIFF

„I náš soukromý život je politikum,“ říká Sezer. „Jen ho tam potřebujete v denních rutinách a detailech najít. Onur se považuje za živitele domácnosti. Jakmile ale tuto roli ztratí, stává dost politováníhodnou postavou. Těch osm měsíců bez práce je pro něj takovým coming of age příběhem.“

Zebry a roboti

Absurditu ještě posilují vtipné režisérské nápady. Na jednu poradu se Onur dostaví tak, že vyleze z obří krabičky léků, jeho šéf, když ho vyhazuje, má na sobě plyšovou hlavu zebry a tak dále.

Tím vším se Sezer pokouší pojmenovat, jak nezastupitelnou roli v našich životech hraje v současném systému práce, co pro nás znamená, jak hodně z nás samotných okupuje a jak se bez ní musíme učit žít jinak, nebo vlastně vůbec žít. Navazuje tak mimo jiné (možná nezáměrně) i na současné debaty o tom, co budeme dělat v budoucím světě bez práce, kde za nás budou nekvalifikované, ale velmi pravděpodobně také mnohé kvalifikované činnosti vykonávat roboti, respektive počítače.

Turecký snímek Maličkosti bude mít v hlavní soutěži MFF Karlovy Vary světovou premiéru.