Lenka Hloušková, Lucie Sieglová, Novinky

Filmový svátek začne v západočeském lázeňském městě v pátek 28. června a skončí v sobotu 6. července.

Cena pro Smutného

Cenu prezidenta MFF KV, jíž se oceňují významné osobnosti českého filmu, na něm získá kameraman Vladimír Smutný. Je držitelem sedmi domácích cen Český lev za nejlepší kameru, dvakrát získal Cenu české filmové kritiky. Působí také jako profesor na pražské FAMU.

Prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška letos ocení mimo jiné kameramana Vladimíra Smutného.

FOTO: Petr Horník, Právo

Do české kinematografie vstoupil v 80. letech, kdy spolupracoval především s režisérem Jiřím Svobodou, a to na filmech Schůzka se stíny (1982), Zánik samoty Berhof (1983) nebo Skalpel, prosím (1985). S Karlem Kachyňou natočil filmy Dobré světlo (1985), Smrt krásných srnců (1986) či televizní romanci Městem chodí Mikuláš (1992) a podílel se i na jeho úspěšném televizním seriálu Vlak dětství a naděje. Od poloviny devadesátých let se jeho kameramanské „oko“ stalo nedílnou součástí filmů Zdeňka a Jana Svěrákových.

Vladimír Smutný s Českým lvem za nejlepší kameru (Po strništi bos).

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Spolupráce započala na oscarovém Koljovi (1996), pokračovala Tmavomodrým světem (2001), následovaly Vratné lahve (2007), pohádky Kuky se vrací (2010) a Tři bratři (2014), poté Po strništi bos (2017).

Režisér Jiří Vejdělek připravuje Poslední aristokratku. Vladimír Smutný se ujal kamery.

FOTO: Evolution Films

Smutného vidění obrazu oceňují i další režiséři, jako jsou například Ivan Fíla (Lea, 1996 a Král zlodějů, 2003), Jiří Vejdělek (Něžné vlny, 2013 a Tátova volha, 2018) nebo Václav Marhoul, který s ním natočil své filmy Mazaný Filip (2003), Tobruk (2008) a Nabarvené ptáče (2019). V letech 1996–2004 pracoval jako kameraman na úspěšném detektivním seriálu Maigret s Brunem Cremerem v titulní roli.

Pocta Júsufu Šahínovi



54. ročník MFF KV připomene i tvorbu ikonického egyptského režiséra Júsufa Šahína (1926-2008). Rozsáhlá retrospektiva představí jedenáct jeho remasterovaných filmů, od raných, méně známých snímků až po klasická díla.

„Ucelený pohled na tvorbu Júsufa Šahína ve východní Evropě dlouho chyběl. Těší nás, že tento dluh můžeme splatit a vzdát poctu nejen výjimečnému tvůrci a humanistovi se silnými politickými názory, ale také arabské kinematografii, která si stále častěji nachází cestu na karlovarský festival,” prohlásil umělecký ředitel MFF KV Karel Och.

Festival připomene tvorbu egyptského režiséra Júsufa Šahína (1926-2008).

FOTO: KVIFF

Po více než půl století byl Šahín nejuznávanější a nejslavnější režisér Středního východu. Jeho filmy se promítaly na nejvýznamnějších světových festivalech, včetně Cannes, Berlína a Benátek. V roce 1979 vyhrál na Berlinale Stříbrného medvěda za snímek Alexandrie proč? (1978). Pět jeho filmů soutěžilo o Zlatou Palmu na festivalu v Cannes, kde v roce 1997 získal cenu za celoživotní přínos. Šahín dal také první hereckou příležitost egyptské filmové hvězdě Omaru Sharifovi, a to ve filmu Pod žhnoucím nebem (1954).

Sekce bez cenzury

54. MFF Karlovy Vary připomene 30. výročí sametové revoluce výběrem sedmi filmů natočených v letech 1989–1992. Vznikly na pomezí rozpadající se totality a „divokých devadesátek“, silně rezonuje nově nabytá svoboda tvoření, kdy jedinou hranicí byla režisérova fantazie. Ve Varech se tak budou znovu promítat mimo jiné: Kouř (1991) Tomáše Vorla, Čas sluhů (1989) Ireny Pavláskové, tehdejší debut Filipa Renče Requiem pro panenku (1991).

Pro letošní ročník je připraveno jedno ze stěžejních děl československé nové vlny 60. let, film režiséra Juraje Herze Spalovač mrtvol.

FOTO: KVIFF/NFA

Z filmové klasiky se diváci mohou těšit na již tradiční digitálně restaurovaný kus. Letos to bude jedno ze stěžejních děl československé nové vlny 60. let, film režiséra Juraje Herze Spalovač mrtvol. MFF KV jej uvede v obnovené mezinárodní premiéře jako poctu nedávno zesnulým tvůrcům Juraji Herzovi (1934-2018) a Stanislavu Milotovi (1933-2019). Národní filmový archiv následně vrátí snímek přesně padesát let od jeho vzniku na plátna kin.

Znělka s Bohdalovou

V rámci tradice festival nabídne divákům také novou znělku. Na 54. ročníku bude patřit Jiřině Bohdalové, držitelce Ceny prezidenta MFF KV z roku 2016. Šot natočil režisér Martin Krejčí.

Jiří Bartoška u vizuálu k 54. ročníku karlovarského festivalu

FOTO: Petr Horník, Právo

Vizuál k letošnímu ročníku pak vytvořilo opět Studio Najbrt, které s MFF KV spolupracuje nepřetržitě od roku 1995. A letošním neziskovým partnerem akce se stane projekt Patron dětí. Provozuje ho nadace Sirius. Prostřednictvím odkazu na oficiálních stránkách www.kviff.com lze vstoupit na webové stránky projektu se všemi informacemi.

Vladimír 518

FOTO: Kaiser53MFFKV

Ten, koho omrzí promítání, bude moci vyrazit za hudbou do klubu Kaiser 54 v historické budově Císařských lázní. Novinkou budou afterparties, kde se o program až do ranních hodin postarají DJs pevně spjatí s českou klubovou scénou. „Chceme, aby návštěvníci festivalu měli po dni plném filmů na světové úrovni možnost potkat se v netradičním klubovém prostředí a užít si koncerty toho nejlepšího, co nám domácí hudební scéna nabízí,“ říká Vladimir 518, který stojí za dramaturgií klubu.

Nedělní projekce

Na základě dobrých ohlasů uplynulých ročníků se letos opět v závěru akce uskuteční rovněž mimořádné nedělní projekce oceněných filmů 54. ročníku MFF KV, a to 7. července ve Velkém sále hotelu Thermal. Celkem budou tři (v 10, ve 13 a v 16 hodin). Představí tři vyznamenané filmy letošního roku, včetně vítězného snímku.

V rámci festivalu proběhne v hotelu Thermal také výstava letos zesnulého fotografa Miloše Fikejze.