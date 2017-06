Blížící se moment, kdy se z běžné hranice stane ta eurounijní, a tím pádem i ostřeji střežená, s nervozitou vyhlíží hlavně skupina pašeráků v čele s Adamem Krajňákem (hraje ho Tomáš Maštalír). Charismatický a svým způsobem i férový Adam si svou živnost vybudoval na převážení cigaret a migrantů. Pomáhají mu v tom jeho vycvičená parta i spřátelení celníci (jejich šéfa si zahrál Andrej Hryc), kteří mu rádi za trochu bankovek vyjdou vstříc. Jenže tohle všechno by mohlo brzy skončit.

Snímek Čára, který kombinuje thrillerové i komediální prvky, hodně těží z atmosféry slovensko-ukrajinského pohraničí. Ostatně také štáb byl dvoujazyčný.

„To prostředí je specifické jistou magií a mystikou,“ říká režisér Bebjak. „Příroda a soužití s ní je v něm součástí každodenního života. Specifický je i tamní způsob prožívání. Emocionalita a přátelskost se dokážou v momentě proměnit na čirou nenávist, aby ji vzápětí vystřídala láska až za hrob. A to vše je samozřejmě okořeněno alkoholem.“

Režisér má za sebou úspěšné krimiseriály

Rodina Adama Krajňáka je jak vystřižená z nějaké mafiánské prózy. Zrovna se mu chystá vdávat nejstarší dcera, která si ale místo pořádného chlapa vybrala jen citlivku Ivora. Jenže už je pozdě, dcera je těhotná a Adam Ivora musí přijmout do rodiny i do pašeráckého byznysu.

Samozřejmě se souhlasem své matky (Emília Vášaryová), která chodí v černém, kdysi celý ilegální rodinný obchod rozjížděla a je opravdovou hlavou Krajňákovic rodu.

Petera Bebjaka můžete znát zejména jako režiséra úspěšných televizních kriminálních seriálů: slovenského Mesta tieňov nebo českých Případů 1. oddělení či Kriminálky Anděl. Jeho obličej jste si rovněž mohli zapamatovat z Hřebejkovy loňské karlovarské novinky Učitelka.

Slovenský režisér Peter Bebjak

FOTO: KVIFF

A proč byste podle Bebjaka měli v Karlových Varech vyrazit zrovna na Čáru, která mimo jiné připomene, že ke každému mafiánskému příběhu patří i zrada?

„Protože v ní hraje hodně známých a výborných herců v netradičních situacích. Protože je to velmi zajímavý, emotivní a napínavý příběh. Protože se to odehrává v atraktivním prostředí. A protože jsme do toho dali všechno.“