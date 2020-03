Nová DVD: Le Mans´66, Trabantem z Indie až domů, Maják a U Zlaté rukavice

Výprava tentokrát vyrazí z nejjižnějšího cípu Indie přes Nepál do Himálaje, kde se pokusí překonat výškový rekord dvoutaktního auta a vyjet do výšky přes pět kilometrů nad mořem. Dál nejistým Pákistánem přes ostře sledovanou Čínu až do Samarkandu, nejvýchodnějšího bodu první cesty, a pak ve svých stopách po jedenácti letech od první výpravy zpátky domů.