Kapela FROM a Raego posilují v nové písni víru v sebe sama

„Kluci mi písničku poslali přes Instagram a během deseti minut jsem jim volal zpět, že do toho s nimi jdu,” vysvětlil Raego, jak rychle byl pro spolupráci rozhodnut.

Zpěvák kapely FROM Filip k tomu dodává: „Je to náš první singl, na němž jsme se v tvorbě totálně uvolnili a zkusili být více pozitivní a v klidu. Text napsal Petr Harazin, který od nás dostal jasné zadání: už žádný depky, život je skvělý a je třeba si ho užívat, jak to jen jde.”