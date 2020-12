Filmař Viktor Tauš: Je to služba na dobu nezbytně nutnou

Naživo je terestriální televize, která lidem kinematografickými prostředky dává emocionální prožitek živé kultury. Právě kinematografický přístup, specifická artikulace vizuálních formátů, je to, co zkušenost s našimi živými přenosy odlišuje od tradičních přenosů či záznamů. Náš jazyk je svébytnou alternativou sdíleného emocionálního prožitku, zatímco tradiční tříkamerové přenosy či záznamy živou kulturu redukují až na hranu informace.

Lze ji naladit přes pozemní digitální vysílání a také v nabídce vysílání Televize O2. Kombinovaný dosah máme v tuto chvíli do čtyř milionů domácností. Na internetu je možné sledování po registraci na www.filmnazivo. cz, v reálném čase zdarma, záznamy za poplatek. Polovina vstupného směřuje k jednotlivým souborům, druhá do rozpočtu budoucího programu.

Vždy mě také fascinovaly možnosti rozvíjení vizuality filmového vyprávění skrze tvorbu fikčního světa, do kterého příběh zasazujete. Nikde totiž není psáno, že takový svět má odrážet fyzickou realitu.

Z kombinace těchto dvou vášní se zrodil náš prémiový formát Film Naživo. Při první vlně koronaviru jsme začali hrát Amerikánku v nejrůznějších prostředích, od klece pro hyeny přes vzletovou ranvej až po opuštěné dětské sanatorium. Každé prostředí redefinovalo téma a inspirovalo herecký projev. Filmy jsme snímali v jediném autorském kontinuálním záběru, kdy kamera vstupovala do intimního prostoru hereček anebo od nich naopak úplně odcházela a zaměřovala se na kontext světa kolem.

Zrodil se formát, jehož divácká zkušenost je daleko více kinematografická než divadelní. Kinematografie se stává součástí podstaty živé kultury a zprostředkovatelem její emoce. Během letního rozvolnění jsme Filmy Naživo živě vysílali do kin a Amerikánka se stala nejsledovanějším kinopředstavením dne. Viděly ji současně dva tisíce lidí napříč republikou. Tato zkušenost nás ve druhé koronavirové vlně dovedla k artikulaci dalších formátů a pak k Televizi Naživo.

Artikulace filmového jazyka do srdce živé kultury umožňuje zprostředkování sdílené emoce. Pandemie je nám totiž od počátku vládou i médii komunikována skrze strach. Počty mrtvých dělají sledovanost. Bližní je prezentován jako náš potenciální vrah.

Protiváhou téhle oficiální komunikace je živá kultura, sdílení emocionálního prožitku, skrze který nás ubezpečuje, že touto těžkou dobou můžeme projít aktivně a spolu. Pocit absence těchto formátů v soukromém i veřejnoprávním audiovizuálním prostoru nás dovedl až k žádosti o licenci terestriálního vysílání. Z podstaty jsme otevření spolupráci s jakoukoli televizí, která živou kulturu vnímá tak důležitou pro naše životy, jako ji vnímáme my.

Co bude s Televizí Naživo do budoucna, nevím. Vím ale, že v ní zrozené formáty se stanou stálou součástí živé kultury. Věřím, že jednoho dne budeme hrát před vyprodaným hledištěm, které bude zároveň s inscenací sledovat kameramana na scéně a na plátně za ní jeho pohled na celek viděný z hlediště. A že ten pohled budeme živě přenášet do kin, televize či na internet jako jedinou a neopakovatelnou živou zkušenost.