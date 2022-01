Dolly Partonová má tři zápisy v Guinnessově knize rekordů

„Jsem neuvěřitelně vděčná za vše, co se v mém životě stalo. Nikdy by mě nenapadlo, že skončím v Guinnessově knize rekordů. Je to velmi lichotivé a je to pro mě velká čest. Pomohlo mi mnoho lidí, díky kterým tady stojím. Velmi jim za to děkuju. Měla jsem velké štěstí, že jsem mohla sledovat, jak se mé nejniternější sny plní. Je velký dar, že si mohu vydělávat na živobytí způsobem, který mě činí tak šťastnou,“ řekla umělkyně při nedávném přebírání certifikátů.