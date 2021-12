Brod přivítá Dubioza Kolektiv, Monkey Business, Mňágu a další

Do Brodu plánují dorazit bosenští Dubioza Kolektiv nebo české formace Monkey Business, Wohnout, Mňága a Žďorp, Gaia Mesiah a The Silver Spoons. K prvním jménům se patrně časem připojí ještě další.

Svůj comeback si užívají rockové dámy z Gaia Mesiah. Velkou klasikou jsou funkoví Monkey Business Romana Holého i melancholici Mňága a Žďorp. Na programu figurují také Wohnout a The Silver Spoons. Producent Danny Saber, který produkoval jejich hit He's Got My Money Now a spolupracoval předtím s Rolling Stones, Davidem Bowiem či U2. Skupina Prohrála v kartách je fenoménem klubové scény devadesátek.