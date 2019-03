ls, Novinky

Eliška Křenková hlasující akademiky oslovila postavou stopařky Báry ve filmu Olma Omerzua Všechno bude. „Hraju takovou hysterickou, zhrzenou holku,“ popsala ji.

Tatiana Vilhelmová ztvárnila ve filmu Jiřího Vejdělka Tátova volha s rakovinou bojující mladou ženu. „Moje postava tam vnáší vážnější linku. Holá hlava je zvláštní psychologická věc, protože se cítíte úplně nahatá,“ popsala svou zkušenost.

Poněkud protivnou babičku si ve filmu Chata na prodej zahrála Jana Synková. „Užila jsem si to úžasně. Doufám, že mi to nezůstane,“ usmívala se. Nejvíce prý vzpomíná na scénu, kdy musela ničit knihy a házet je z okna. „Žiju obklopená knihami a čtu a čtu, ty knihy jsou pro mě životodárný a tady jsem je musela trhat, no něco hroznýho, co po mně chtěli,“ svěřila v medailonku.

Za roli sekretářky Miládky, která se z šedé myšky změní v koketu, byla za snímek Toman nominovaná také Kristýna Boková. „Mám ji v sobě jako zvířátko, které funguje spíš pudově než nějak intelektuálně,“ uvedla.

Pětici nominovaných uzavírá Lenka Vlasáková za roli policistky ve filmu Všechno bude. V medailonku velmi ocenila na Lva rovněž nominovaného Tomáše Mrvíka. „Měla jsem naproti sobě úžasného partnera, vůbec nevadilo, že je to neherec,“ uvedla s tím, že si obzvlášť užila scény „mučení“. „To je taková hezká poloha, co jsem si vyzkoušela,“ dodala.