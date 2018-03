Loňské udílení mělo mimořádný výsledek. Ze čtrnácti nominací proměnil film Júlia Ševčíka Masaryk plných dvanáct, stal se tak rekordmanem v historii Českých lvů a mnozí akademici byli sami překvapeni, co, jak a proč se to vlastně stalo.

Inu hlasování je hlasování a o překvapení tu nemusí být nikdy nouze, o čemž svědčí opačný výsledek z roku 2014, kdy film Andrey Sedláčkové Fair Play vstupoval do slavnostního večera rovněž se čtrnácti nominacemi a odcházel s prázdnou.

Letos by se teoreticky mohla loňská situace opakovat. Film Bába z ledu má dokonce patnáct nominací a snímek Po strništi bos třináct, takže oba by mohly Masaryka trumfnout. A každému se může stát i totéž, co Fair Play.

Pravděpodobnější ovšem je, že se letošní filmový lev po vzoru šelmy kočkovité pohodlně natáhne a rozvalí přes několik děl. Připomeňme ty nominované za nejlepší film.

Bohdan Sláma uspěl s Bábou z ledu, filmu o tom, že ani ve vyšším věku není pozdě na lásku ani na to, stát se sám sebou a oprostit se od mnohého, čím si člověk nechával vlastní život až příliš svazovat druhými lidmi, byť to byli ti nejbližší.

Jan Svěrák se ve filmu Po strništi bos vydal do doby, jež předcházela Obecné škole, a natočil střípky tátových vzpomínek na dětství, které válečná doba přesunula z města na venkov, do nového prostředí, k novým kamarádům i dovednostem. Třeba k té, jak chodit po strništi bos.

David Mrnka se po pečlivých studiích podkladů pokusil ve snímku Milada podat obraz právničky a poslankyně Horákové, popravené na základě komunistického monstrprocesu. Film měl sice jen velmi průměrný ohlas, nicméně akademici mu přiřkli deset nominací.

Miroslav Krobot se ve svém druhém filmu Kvarteto opět vydal mezi lidi, kteří neoplývají zářivým exteriérem ani kariérou. Tentokrát žijí v Olomouci, chystají koncert a jen s obtížemi nesou tlak života, v němž je skoro všechno možné, jen je nesmírně těžké se rozhodnout, co to má být. Film dostal osm nominací.

A Tereza Nvotová natočila film Špína o sedmnáctileté dívce znásilněné vlastním učitelem, která se bojí o strašlivém zážitku promluvit. Špína vyhrála už lednové Ceny české filmové kritiky jako nejlepší film a Nvotová dostala cenu innogy jako Objev roku. Do sobotního večera jde s osmi nominacemi.