Kvarteto Miroslava Krobota řeší problémy dnešních třicátníků a Poláková v něm ztvárnila violoncellistku Simonu. „Myslím, že Simona je svědomitá holka, která zjistí, že není šťastná ve vztahu, že není šťastná ve svým životě a snaží se udělat maximum pro to, aby našla tu správnou cestu. Rozhodne se, a pak je smutná,“ říká k postavě Poláková.

Dominiku Morávkovou si do role znásilněné Leny ve filmu Špína vybrala Tereza Nvotová. „Lena je sedmnáctileté děvče, které žije úplně běžný život a stane se jí věc, která ovlivní její smýšlení a život po tom. V životě jsem v takové situaci nebyla, ale tehdy jsem si říkala ‚Toto nemůžeš hrát, to musíš procítit‘,“ uvedla Morávková.

Bohdan Sláma si do Báby z ledu vybral Zuzanu Kronerovou, s níž natočil už snímky Divoké včely nebo Štěstí. Tentokrát do role, která předpokládala otužování. „Zimní plavání jsem trénovala půl roku. Říkala jsem režisérovi ‚Copak jste vy čeští filmaři horší než američtí? Vždyť existují triky, může se napustit teplá voda.‘ A on řekl, že ne, že všechno musí být opravdové,“ vyprávěla Kronerová.

Izraelská herečka Ayelet Zurerová získala nominaci za roli Milady Horákové ve filmu Davida Mrnky Milada. „Jedním z nejhlubších momentů pro mě byl den, kdy se natáčela soudní scéna, protože jsme natáčeli ve skutečném prostředí a já jsem stála na stupínku, kde stála tehdy ona. Byl to moment, kdy jsem říkala její skutečná slova. To nebyl scenáristou vymyšlený dialog,“ řekla Zurerová.

Pátou nominovanou je herečka Tereza Voříšková za výkon ve filmu Jana Svěráka Po strništi bos. „Moje nejoblíbenější místo je scéna u rybníka. Mám pocit, že je to úplně karmický setkání,“ řekla ke scéně s Oldřichem Kaiserem. S tím se ale na place nesetkala, točili ji každý zvlášť. „Ale když jsme to pak viděli v kině, tak jsme zjistili, že hrajeme a cítíme úplně to samé, i když jsme to každý točili v jiný den,“ uvedla Voříšková.