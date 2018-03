Javorský si nominaci vysloužil za film Milada. „Alois Schmidt, postava složená ze dvou. Jeden byl její (Miladin) blízký přítel a spolustraník a ten druhý byl naopak člověk, který zradil,“ říká k roli.

Jaroslav Plesl akademiky oslovil jako houslista Tomáš v Kvartetu. „Zase jsem se dostal do nějakých výšek, i když mám závratě, čtvrtinu filmu jsem hrál v trenkách, i když se nerad svlíkám, a přestože ty housle jsou krásný a ušlechtilý, tak jsem s nimi chtěl švihnout o zem a rozdupat je,“ uvedl.

Karla Rodena v tradičním medailonku nominovaných zastoupil režisér Křižáčka Václav Kadrnka. „Od začátku jsem věděl, že jsem ho chtěl ztišit. A zároveň jsem věděl, že on je typ herce, který dokáže na kameru nemluvit, a přitom hrát a předávat, co ten režisér potřebuje,“ řekl k filmovému rytíři Bořkovi.

Vůbec první nominace na Českého lva se dočkal herec Pavel Nový, vysloužil si ji výkonem ve filmu Bába z ledu, jako otužilec Broňa. „Na první pohled normální mužskej, kterej má něco, co je divný a tajemný. A ono se to pak ukáže, proč to tak je,“ říká k postavě.

Právě Novému by sošku Lva přál poslední z pětice Ondřej Vetchý, sám nominovaný za snímek Po strništi bos. „Přál bych mu to, byl to celej život poctivej chlápek. To by bylo hezký.“

Kdo si ocenění za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli odnese, se nominovaní a také diváci ČT dozví v sobotu 10. března.