„Předávající vybíral kreativní tým tak, aby ocenění měli radost nejen z ceny samotné, ale aby je potěšilo i to, kdo jim cenu předává. A abychom samozřejmě potěšili skvělými osobnostmi i diváky televizního přenosu,“ uvedla pro Novinky výkonná ředitelka ČFTA Tereza Rychnovská.

Mezi vybranými osobnostmi budou i herci a držitelé Českého lva Ondřej Vetchý, Jana Plodková a Hynek Čermák. S jakými pocity tuto úlohu přijali?

„S pocity samozřejmosti, když mě o toto asociace požádala, neřkuli že jsem členem této asociace. A nominovaní jsou kamarádi a kamarádky, takže mi bude velkou ctí,“ uvedl Čermák.

„Považuji za svoji profesní povinnost demonstrovat a deklarovat sounáležitost s filmovým trhem i světem v České republice na všech úrovních, tudíž oslovení na předávání cen na Českém lvu považuji za čest i povinnost. A ještě o to víc, jak je náš filmový trh maličký a s plným vědomím toho, že stejně nemáme na vybranou,“ uvedl Vetchý.

„V minulosti jsem měl možnost cenu již několikrát předávat, a když jsem ji předával například panu Aloisi Fišárkovi, bylo pro mě velkou ctí setkat se s tak unikátním člověkem a střihačem i tímto způsobem. Aby se mohli lidé meziprofesně na širší platformě vůbec setkávat, jsou Čeští lvi tím ideálním počinem i místem. Tvůrci jsou totiž často odsouzeni a omezeni setkávat se kvůli dlouhodobé práci jenom s konkrétními lidmi, a to třeba i celé roky. Pro předávající je paradoxně někdy největším profesním úspěchem právě předávat cenu někomu, kdo je skvělý,“ dodal.

Z nominovaných projektů Vetchého oslovily tyto: „Musím říct, že v jednotlivých profesích se mi líbil film Anthropoid a v dokumentu Zkáza krásou od paní Třeštíkové.“

Jana Plodková má favoritů několik, Hynek Čermák naopak žádné. „Nemám a nikdy nemívám, já si vážím všech těch výkonů, ať už špatných, či dobrých, protože udělat film je běh na dlouhou trať a něco o tom vím. Favoriti proto pro mě nikdy nejsou důležití. Pro mě je důležitý Český lev jako svátek, že se to vůbec koná a že máme nějakou možnost jako odborná veřejnost tu laickou upozornit na to, co si myslíme, že je kvalitní, a co ne,“ řekl Čermák.

Předávající jednotlivých kategorií a jejich vítězové budou známi 4. března.