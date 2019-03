Jaký je debut Balogové?

Album nabízí hudbu oscilující mezi evropskou podobou r´n´b, funky a popem. Dost velký prostor pro předvedení všeho dobrého, co černošsky sametový hlas interpretky dokáže.

Balogová zpívá radostně, upřímně a od srdce. Ve své vokální velikosti se vyloženě naparuje (I Am Not From Here, Sunshine), ovšem dělá to roztomile, jako když malá holka předvádí novou hračku a stydí se přitom za své copy, které jí upletla máma.

Háček je v tom, že horko, které Balogová zažívá uvnitř, nejde ven. Končí u studiového mikrofonu a z alba plyne zředěná kulisová hudba do nóbl nočního baru. Realizační tým totiž narazil na to, že mu hudba, pro kterou se rozhodl, není vlastní. U česky zpívaných skladeb Já se rouhám, Jsem plamen a dokonce i Mat dámou se dojem uzavřenosti týká méně.

Martina Balogová: I Am Not From Here

Sony BMG, 43:35