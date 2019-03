Aleš Honus, Právo

Kolikátá to je zlatá deska?

Bude v pořadí třetí. Kromě toho jsem dostala i jednu platinovou, a to za prodej předchozího výběru Největší hity. A abych řekla pravdu, teď jsem s tím vůbec nepočítala. Hlavně kvůli raketovému vzestupu mladých hvězd ze soutěže Česko hledá SuperStar.

Zmínila jste soutěž Česko hledá SuperStar. Co říkáte na letošní finalisty?

Jsou to lepší sólisté než minule. Loni zářila hlavně Aneta a kromě ní to byl jeden průšvih vedle druhého. Takového Dolínka, Poláčka nebo Savku noví finalisté s přehledem strčí do kapsy. Překvapila mne Klára Zaňková, ta zpívá naprosto suverénně a úžasně. Podle mne je největší favorit. Chleba se teď bude lámat v dalších dílech, kdy přijde na řadu muzikál či česká píseň. A to chci slyšet toho Aliho Amiriho, to se popukáme smíchy...

Říkají vám ostravská rocková babička, přirovnávají vás k Tině Turner. Těší vás to?

To přirovnání si vymysleli novináři, já mám k Tině Turner velmi daleko. Ona je úžasná, je to prostě babizna všech babizen. Poslouchám ji od svých šestnácti let, kdy jsem dostala její desku. Ale naprosto zásadní a první zpěvačka pro mne vždycky byla Ella Fitzgerald. Tu bych doporučovala k poslechu všem těm mladým hvězdičkám. Já se strašně těším, až v SuperStar budou muset zpívat swing a ony budou úplně mimo. A zpěvačka, která neumí zaimprovizovat a odfrázovat, není zpěvačka. Přitom to je totální základ. Ty holky by neměly poslouchat kdákaleny typu Jennifer Lopez, které umí hlavně vrtět zadkem.

Jak jste pokročila s albem?

V nejbližší době budeme s kapelou Speciál zkoušet nové písničky a desku budeme natáčet v červenci ve studiu Citron Radima Pařízka. A v říjnu vyjedeme s novým cédéčkem na turné. Já jsem Andonisem Civopulosem a dalšími kluky se Speciálu nedělala patnáct let, a na tu spolupráci se proto moc těším.

Bude nová deska bude rockovější?

Určitě bude mít rockovější nádech. Zároveň ale budu klást důraz na to, aby cédéčko bylo hodně pestré. Protože, co si budeme nalhávat, vydání alba stojí dost peněz a firma má zájem na tom, aby se dobře prodávalo. Řekla bych, že to bude takové ženské cédéčko a budou na něm i rockové věci, autorsky se na nich bude podílet třeba i Aleš Brichta.

Jak to teď vypadá s vašimi dalšími aktivitami, jako muzikál nebo divadlo?

Všechno jsem odřekla. Měla jsem velmi lákavou nabídku od divadla Karla Heřmánka, ale byla by to dlouhodobá spolupráce a obnášela by hodně zkoušení a dojíždění do Prahy. A já nemůžu sedět na dvou židlích, důležitá je teď hlavně nová deska.

Někde jsem se dočetl, že jste nazpívala asi 700 písniček, drtivá většina ale nevyšla na deskách. Neuvažujete, že byste z nich vybrala ty nejlepší na album rarit?

Ne, já už mám těch starých pecek plné kecky. Nebaví mě to a už se těším na nové skladby.

Na koncertu ale zpíváte hlavně staré věci.

Byla bych hloupá, kdybych to těm lidem nezazpívala. Bez toho se přece neobejde žádný zpěvák na světě.

Prý jste si pořídila zemědělskou usedlost? Táhne vás to na venkov?

Já jsem se k tomu odhodlala hlavně rodině a mojí vnučce, abychom měli kam zajet. Přitom jsem vždy byla městské dítě a milovala jsem Ostravu. Ale asi už jsem trošičku starší. No představte si, že jsem se až teď poprvé v životě poprvé rýpala do záhonu...