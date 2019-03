Jiří P. Kříž, Novinky, Právo

"Je to představení o tom, kde končí fantazie a začíná realita. Jaké to je, když se svět smrskne do jednoho kulatého bříška," říká Lukáš Trpišovský. Partnerkou v Arše bude Adéle Laštovkové-Stodolové, kterou diváci pohybového divadla znají ze sólového představení Všechna jediná, polská herečka Paulina Dymalská, která už pro změnu má sedmiměsíčního Jaśka.

"Všichni Adéle říkají ať proboha sedí doma, dává na sebe pozor a nic nedělá," říká jeden z režisérů, Martin Kukučka. "My ne. A ona s námi dělá maminkovský happening."

Duší dítě se v Arše objeví pouze čtyřikrát, uváděno bude do úterý. Pak se ještě představí ve Wroclawi. Potom už Adélu Stodolovou čeká porod syna Kristiána.

Režisérský tandem SKUTR, který letos získal za Nickname v Arše nominaci na Cenu A. Radoka v kategorii Talent roku.