Jaroslav Špulák, Právo

Mohlo se zdát, že loňské vydání tří CD a jednoho DVD pod souhrnným názvem With The Lights Out učiní alespoň dočasnou tečku za vším, co americká skupina Nirvana vytvořila a co po ní zbylo.

Box With The Lights Out s jednaosmdesáti nahrávkami, z nichž 68 nebylo do té doby publikovaných, se týden po svém vydání stal rekordmanem. Za sedm dnů se ho ve Spojených státech prodalo 105 760 kusů, což bylo téměř třikrát tolik než Springsteenova boxu Tracks (46 516 kusů), v dané kategorii dosud vedoucího.

Uvítání v Aberdeenu

Zpěvák a kytarista Kurt Donald Cobain, který by se letos v únoru dožil osmatřiceti let, se stal miláčkem nejenom své generace, ale rovněž té nastupující, marně hledající v davu pochybných mesiášů toho pravého.

Když nyní přijedete autem do Cobainova města Aberdeen (stát Washington), kde žil předtím, než se přestěhoval do Seattlu, bude vás vítat tabule s nápisem Come As You Are (Přijď, jaký jsi), což je název jedné z jeho nejslavnějších skladeb.

Poutač je úspěchem části zastupitelů městské rady, kteří měli jistě zcela správný pocit, že by rodné město mělo své slavné dítě viditelným způsobem poctít.

Nejvíce se v městské radě angažoval Cobainův děda Leland Cobain, který letos v únoru, kdy byl poutač před Aberdeenem vztyčen, prohlásil: "Myslím si, že je to skvělý nápad a byl nejvyšší čas ho realizovat. Dlouho jsem na to čekal, ale teď se s podobnými nápady roztrhl pytel. V plánu městské rady je totiž ještě vznik parku a vybudování mládežnického centra pojmenovaného podle Kurta."

Jméno Cobain uvedlo 3. března do pohybu i aberdeenské hasiče. Agentura Asociated Press uvedla, že hořel jeho rodný dům. Podle J. R. Steifela, jednoho ze zasahujících hasičů, nejsou příčiny požáru známé. Objem škod, které způsobil, je zanedbatelný.

Pod názvem Godspeed se loni v prosinci objevil v Americe také komiks o životě Kurta Cobaina. Jeho příběh napsali Barnaby Legh a Jim McCarthy, nakreslil jej výtvarník Flameboy. Zvolil sice nepříliš objevný styl, nicméně pozornost si vysloužil. Setkání Cobaina s přáteli totiž provokativně stylizoval do obrazu Poslední večeře Leonarda da Vinci.

Kanadský fanoušek skupiny a dokumentarista Steven James May uvedl v lednu na DVD film The Nevermind Year. Soustředí se v něm na svůj vztah ke Kurtu Cobainovi a k fenoménu jeho smrti. Dílo představil loni na 23. Atlantic Film Festivalu v Kanadě. V dubnu 2004 jej odvysílaly televizní stanice CBS Atlantic a SCM.

Nejčerstvěji se na trh dostalo DVD The Early Life Of A Legend pojednávající o Kurtu Cobainovi jako základní rockové osobnosti devadesátých let. Dokument tvoří jeho biografie, raritní filmový materiál i vzpomínky lidí, kteří se kolem něho motali. Zatím je k sehnání v anglicky mluvících zemích, ovšem je pravděpodobné, že se co nevidět objeví i na našem trhu.

Média také jedním dechem informují o dalším DVD. Jmenuje se Inside Nirvana: Critical Review a na rozdíl od předešlého nosiče je věnováno celé skupině. Vzpomínají na ni například Cobainův děda Leland, spolubydlící Dave Reed, přítelkyně a fotografka Alice Wheelerová či Cobainův učitel hry na kytaru Warren Mason. Zajímavé jsou koncertní záznamy a vzpomínky muzikantských kamarádů i několika hudebních kritiků.

Jak patrno, Nirvana stále žije.