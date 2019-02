ČTK

Nejvíce obeslaná byla tradičně kategorie kniha o výtvarném umění. Mezi vědeckými publikacemi porota udělila první místo knize Česká architektura a její přísnost z nakladatelství Prostor. V krásné literatuře mají prvenství Pohádky Hermanna Hesseho z Arga, jako nejkrásnější knihu pro děti porota vybrala Říkadla a kecadla Ivana Diviše vydané Baobabem.

Nejkrásnější kniha o výtvarném umění je titul Heores z nakladatelství Kant, v kategorii bibliofilský tisk má první místo Máchův Máj, který vydal Luboš Drtina a nejkrásnější katalog vydal Obecní dům v Praze a jmenuje se Sport a móda.

Největší nedostatky porota spatřuje opět v kategorii učebnic, kde udělila pouze první cenu publikaci New Czech Step by Step z nakladatelství Akropolis. "Všechny byly grafickou úpravou i zpracováním podprůměrné," řekl předseda poroty soutěže Tomáš Machek. Připomněl, že nejlepší české knihy ale nic nevypovídají o zbytku české knižní produkce: "Množství knih, které jsou přihlášené do soutěže, totiž tvoří jen dvě procenta (loňské knižní produkce)."

Výstava vítězných knih se bude konat v Nostickém paláci od 26. dubna do 21. května. Oceněné publikace budou prezentovat republiku na mezinárodních veletrzích ve Frankfurtu nad Mohanem a Lipsku.