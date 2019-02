ČTK

"Dalšími velkými projekty, které v loňském roce využily služeb barrandovských laboratoří, byly například filmy Everything is illuminated režiséra Lieva Schreibera s populárním Elijahem Woodem v hlavní roli, dále Doom, Running scared a francouzský snímek Bel Ami," řekla Chreneková. Z české produkce šlo podle ní především o Renčův přepis Vieweghova Románu pro ženy a o dva celovečerní debuty - snímek Non plus ultras Jakuba Sluky a rodinnou komedii Pánská jízda režiséra a scenáristy Martina Kotíka.

K největším letošním projektům patří mimo jiné historický snímek Iluzionista s Edwardem Nortonem v titulní roli. "Barrandovské studio vyrobilo a postavilo americkým filmařům dekorace, poskytlo kostýmy a rekvizity a natočený materiál zpracuje ve svých laboratořích," uvedla Chreneková. Také štáb seriálu Revelations s Billem Pullmanem v hlavní roli, jehož producentem je americká televize NBC, využil v prvních měsících roku barrandovských dekorací, kostýmů i služeb filmových laboratoří.

Začátkem roku bylo ve filmových laboratořích zprovozněno nové zařízení pro výrobu filmových spotů do kin, které urychlí a zefektivní celou výrobu. Od ledna do března na něm bylo zpracováno 1820 reklamních spotů.