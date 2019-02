Novinky

Simon Cox: Šifra mistra Leonarda: fakta

Snad nikdo neumí tak mistrně namíchat fantazii s realitou jako Dan Brown, autor románového bestselleru Šifra mistra Leonarda, jehož filmová podoba už na sebe nedá dlouho čekat. Obojí totiž dávkuje tak dokonale, že se jen stěží dá rozeznat, kde končí jedno a začíná druhé. A právě proto je tady Simon Cox. Tento mladý muž se rozhodl, že skutečnosti uvedené v románu si zaslouží samostatnou publikaci, protože jsou samy o sobě přinejmenším tak zajímavé jako Brownův příběh.

Metafora, váz.,144 strany, 149 Kč

Vlastimil Třešňák: Melouch

Nový román známého písničkáře, prozaika a malíře je situován do autorova rodného Karlína. V knize jsou konfrontovány dvě časové roviny: druhá polovina 60. let, kdy parta karlínských kluků zakládá bigbítovou kapelu, a současnost, kdy se dávní kamarádi ze 60. let pokoušejí objasnit historii téměř detektivní, jejíž pramínky se začaly sbírat již za války, aby pak v 60. letech vyústily v tragédii. Důraz je v knize kladen na kritické vidění současnosti, zejména odporných lidských typů z prostředí současného - i nedávného - českého šoubyznysu.

Torst, 232 stran, vázané, 239 Kč

David Hirst: Puška a olivová ratolest

Rozsáhlé vylíčení konfliktu mezi Židy a Araby v Palestině od jeho počátků spojených se sionistickým ideálem Theodora Herzla koncem 19. století, přes vývoj návratu Židů do Palestiny a dopadu, který na tento proces měl holocaust, po vznik státu Izrael a následující vývoj arabsko-izraelských vztahů až do současnosti.

Hirstův přístup, opírající se o dlouholetou osobní znalost konfliktu, usiluje o objektivní líčení daných událostí, což ho často staví do konfliktu s oficiálními stanovisky obou stran tohoto sporu.

BB art, 576 str., 390 Kč

Max Allan Collins: Temný Anděl

Hlavní hrdinkou thrilleru Temný anděl je Max, která je pružná jako kočka, má rychlé reflexy a vidí ve tmě... Její výjimečné schopnosti má na svědomí laboratoř Manticore, kde byla spolu s jinými dětmi - "sourozenci" - přivedena na svět pomocí genetického experimentu. Po letech krutého zacházení a tvrdého vojenského výcviku se jí podaří uprchnout. Téměř vzápětí dochází k teroristickému útoku, který vyřadí z provozu všechna elektrická zařízení... a společnost se ocitá znovu na počátku svých dějin.

Motto, brož., 288 stran, 209 Kč

Fleur Jaeggyová: Proleterka

Román Fleur Jaeggyové získal v roce 2002 prestižní cenu Premio Viareggio. Byl přeložen do francouzštiny, angličtiny, němčiny, polštiny a dalších jazyků.

Proleterka je jméno lodi. Ukotvená v Benátkách čeká, aby převezla do Řecka skupinu ctihodných, německy mluvících turistů. Jako poslední nastupuje muž, který lehce kulhá, a jeho ani ne šestnáctiletá dcera. Mezi otcem a dcerou je naprosté odcizení, a zároveň pouto, které sahá do vzdálené a temné doby - a jako by předcházelo jejich existence.

Host, 120 stran, váz., 189 Kč