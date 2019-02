Novinky

Sluneční stát

Hlavními hrdiny Šulíkova filmu, kterého proslavila osobitá Zahrada, jsou kamarádi dělníci z ostravské fabriky Milan, Tomáš, Karel a Vinco, kteří přišli o práci a s ní i o všechny dosavadní jistoty. V nové existenční situaci se nedokáží začlenit do společnosti. Různými způsoby se snaží vydělat peníze, ale omezuje je jejich nezkušenost a neschopnost vzít zodpovědnost za sebe do vlastních rukou. A tak je výsledkem jejich podnikatelské snahy krach. Napjatá situace se přenáší do jejich vzájemných vztahů a do jejich soukromí. Nakonec jim nezbude než přehodnotit své životy, aby našli ztracenou rovnováhu.

Sluneční stát, ČR 2005, 95 min., české znění, režie: Martin Šulík, hrají: Igor Bareš, Oldřich Navrátil, Petra Špalková, Ivan Martinka, Luboš Kostelný, Anna Šišková, Lucie Žáčková, Anna Cónová, Csongor Kassai...

Velká voda

Trajkovův film se vrací do dob, kdy skončila II. světová válka. Lem, stejně jako mnoho dalších válečných sirotků, je chycen a dopraven do dětského sirotčince. Sirotčinec ve skutečnosti není nic jiného než ideologický pracovní a převýchovný tábor, zřízený komunistickou stranou pro děti padlých nepřátel. Řád a disciplína jsou tu na prvním místě, ale i tento žalář má svá tajemství...

Do tábora přijíždí záhadně vyhlížející chlapec - Isak. Od samého začátku je všem jasné, že je jiný než ostatní. Je první, kdo má odvahu vzdorovat autoritě a klidně snášet drastické důsledky svých činů. Lem zcela propadá kouzlu, které Isaka obklopuje a cítí, že tento chlapec by pro něj mohl představovat vysvobození. Uzavře s Isakem pokrevní bratrství a přimkne se k němu jako ke své poslední naději.

Velká voda, ČR/ Slovensko2005, 93 min., české znění, režie: Ivo Trajkov, hrají: Sašo Kekenovski, Maja Stankovska, Mitko Apostolovski, Verica Nedeska, Risto Gogovski, Nikolina Kujača, Meto Jovanovski...

Slečna drsňák 2: Ještě drsnější

Agentka FBI Gracie Hartová se poté, co zneškodnila hrozbu slavnostnímu vyhlášení Miss Spojených států stala senzací pro média. Kvůli tomu se však už nemůže věnovat své práci tajné agentky, a tak souhlasí, že se stane tváří FBI v talk show. Tuto práci bere na začátku s odporem, ale brzy si zvykne na zájem okolí a netrvá dlouho, než se jí její role zalíbí. Její partnerka Sam je tvrdá, ambiciózní agentka, která rozhodně nepatří zrovna mezi její fanynky. Jako první poukáže na to, že se Gracie proměňuje v rozmazlenou Barbie.

Jenže když je v Las Vegas unesena Graciina nejlepší kamarádka a vítězka soutěže Miss Spojených států Cheryl, tak se její pud bojovat proti zločinu rychle vrátí. Nejvyšší šarže FBI však nechtějí riskovat ztrátu své největší devizy v oblasti PR, Gracii zakazují účast na případu a pověřují Sam, aby jí držela pod kontrolou ...

Miss Congeniality 2 : Armed And Fabulous, USA 2004, 115 min., české titulky, režie: John Pasquin, hrají: Sandra Bullocková, Regina Kingová, Enrique Murciano, William Shatner, Ernie Hudson...

Buď v klidu

Ve filmu Buď v klidu se John Travolta vrací jako Chili Palmer z filmu Chyťte ho! Tentokrát Chili opouští nevyzpytatelný filmový průmysl a vrhne se do hudební branže, zaplete se s ruskou mafií, s různými gangsterskými skupinami a ještě vezme pod ochranu mladou talentovanou zpěvačku Lindu Moonovou.

Barry Sonnenfeld, který režíroval Chyťte ho!, nedávno prohlásil, že když John Travolta přijal roli Chiliho Palmera, chtěl ji hrát jako pouličního Jamese Bonda. Travolta říká, " Chili je gangster, ale má image příjemného gangstera, jakoby Jamese Bonda. A jeden z mých oblíbených filmových idolů byl Sean Connery, zejména v roli Bonda, tak se stal mou inspirací mého pojetí Chiliho Palmera."

Be Cool, USA 2005, 118 min., české titulky, režie: F. Gary Gray, hrají: John Travolta, Uma Thurmanová, Danny De Vito, Rock, Vince Vaughn, Harvey Keitel...