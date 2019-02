Novinky, ČTK

"V obou snímcích vytvoří hlavní role opět Vojta Kotek a Jiří Mádl," uvedl režisér a prozradil i ladění svého třetího filmu. "V něm už nepůjde o jejich teenagerské starosti. Budou ve věku, kdy budou řešit, co s životem. Hrají s kapelou, chtějí být slavní, potřebují peníze, a tak udělají malý podfuk, což se obrátí proti nim. Zapletou se totiž s profesionály typu orlických vrahů a nečekaně se ocitnou tváří v tvář praktikám podsvětí a mafie."

"Vím, že v 'podvraťácích' mám hrát trochu negativní roli," řekl s uspokojením Mádl. "I já věřím, že ta moje postava nebude příliš idolová. My, rockeři, jsme tak trochu rebelové, doufám, že se v tom trošku poznám," uvedl Kotek, který má kapelu Rohlick.

Mádl ale nebude úplně negativním hrdinou. "Svede každou holku a přivede ji do průšvihu - což je vlastně idol," podotkl Janák a oba hrdiny označil za "ostřejší snowborďáky".

Hlavní zápornou roli má vytvořit Václav Postránecký, jistá je i účast Kláry Jandové. Do obou projektů vstoupí jako koproducent TV Nova, distributorem bude Falcon. Ro(c)k podvraťáků by měl mít premiéru za dvanáct měsíců od zahájení natáčení, tedy v listopadu 2006.

"Nechci ohromovat nějakým hvězdným rozpočtem. Bude to asi dvacet milionů korun na každý film. Jde nám totiž o to, aby se na našem trhu zaplatily a mohli jsme točit něco dalšího," řekl Janák ČTK. V plánu má prý scénář Radka Johna nazvaný Prachy dělaj' člověka. Jde o příběh inspirovaný neobjasněnou loupeží na dejvické poště, odkud zmizelo 27 miliónů, a největší bankovní loupeží, kdy byl přepaden pancéřovaný vůz Citibank. Tento projekt by však podle Janáka potřeboval víc peněz.

Karl Janák slavil úspěchy ještě před svým celovečerním debutem, který byl nejnavštěvovanějším filme loňského roku. Pracoval v reklamě a jeho televizní upoutávky na filmy Titanic a Indian Jones získaly prestižní mezinárodní ocenění Zlatého Promaxe. Upoutávka na Den nezávislosti pak dostala Stříbrného Promaxe.