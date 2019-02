Jaroslav Špulák, ČTK, Právo

Seal v pondělí vystoupil v Bratislavě a jeho koncert trval více než půldruhé hodiny. Nabídl na něm všechny své největší hity, ovšem přehrál je v komornější úpravě, než jak je známe z desek. Některé písně dostaly vyloženě akustickou podobu.

Seala doprovází pětičlenná skupina, v níž roli rytmického tahouna přebírá perkusionista. Vše je velmi poklidné a diváci v hale během koncertu sedí.

Do Prahy zpěvák dorazil včera. Doprovází jej německá modelka Heidi Klumová se svou dcerkou Leni. Seal a Klumová se loni o Vánocích zasnoubili. Nyní spolu očekávají potomka, který by se měl narodit v září.

Podle Petra Nováka z pořádající agentury Interkoncerts budou před koncertem v prodeji lístky k sezení ve všech kategoriích. "K stání se vstupenky neprodávají. Nejlevnější k sezení je za 795 a nejdražší za 1265 Kč," řekl Právu.

Seal nabízí kvalitní pop

Patnáct let je Seal v showbyznysu, patnáct let je na vrcholu. Hned první jeho píseň - Killer - se stala hitem a několik dalších tento úspěch zopakovalo. Nahrávkami však spíše šetří. Dvaačtyřicetiletý umělec vydal zatím jen čtyři studiová alba a prodal přes 12 miliónů desek. Díky tomu je perfekcionista Seal už dlouho v pozici hvězdy, která může mít ve všem poslední slovo. Příkladem jsou peripetie kolem jeho zatím poslední desky. "Napsal jsem a nahrál celé album," vysvětluje. "Ale když už bylo vše hotové, najednou to pro mě nebylo dost dobré." Několikaletá práce šla do stoupy.

Začal opět od začátku, po dvanácti letech v Los Angeles se vrátil do Londýna. Povedená novinka Seal IV vyšla v roce 2003, po pětileté pauze.

Těžké začátky

Narodil se jako Sealhenry Olumide Samuel 19. února 1963 v londýnském Paddingtonu nigerijskému otci a brazilské matce. Před publikem sice poprvé zpíval už v jedenácti, na dráhu popové pěvecké hvězdy to ale dlouho nevypadalo. Vystudoval architekturu a živil se jako návrhář koženého oblečení, než začal vystupovat po barech a klubech. V polovině 80. let se s funkovou kapelou Push dostal na turné do Japonska, zpíval dokonce s thajským bluesbandem.

"Běhal jsem se svými demosnímky po Londýně, ale nikdo se mnou nechtěl podepsat smlouvu. Myslel jsem si, že snad všichni museli ohluchnout," vzpomíná Seal na těžké začátky. V roce 1990 přispěl textem a vokálem k taneční nahrávce Killer, která významně zabodovala v Británii. Cesta k prvnímu albu se mu tímto úspěchem konečně otevřela. Nahrál jej v Los Angeles pod vedením spřízněného producenta Trevora Horna. Vyšlo v roce 1991 a prodalo se ho přes 3,5 miliónu kusů.

Průlom v 90. letech

Největším hitem je Určitě píseň Crazy. Vedle Crazy dostal Seala do popového mainstreamu ještě jeden hit -Kiss From A Rose (tři ceny Grammy) z druhého alba Seal 1994. Píseň se objevila i na soundtracku k filmu Batman navždy.

Zpěvák na obalu této desky změnil image, ostříhal dredy a objevil se Seal, jak ho známe dodnes. Bezvlasý a s typickými jizvami ve tváři, jež ovšem má už od dětství, kdy prodělal vážnou kožní nemoc. Na své asi nejlepší desce hudebně dozrál, jeho originální fúze soulu a popu si našla přes pět miliónů posluchačů.

Třetí část z nedlouhé mozaiky Sealových alb - Human Being -spatřila světlo světa v roce 1998. Loni v říjnu se pak na trhu objevil také bilanční soubor Best: 1994-2004. V mezidobích, vedle koncertních turné, zpěvák exotického zjevu a skvostného hlasu spolupracoval s řadou jiných slavných umělců, mimo jiné s Carlosem Santanou nebo Joni Mitchellovou. Na počátku 90. let účinkoval na albu Stone Free vydaném na počest Jimiho Hendrixe; svými písněmi přispěl i k úspěchu několika filmových soundtracků.