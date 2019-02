František Fuka

Režisér a spoluscenárista Martin Šulík (ZÁHRADA, ORBIS PICTUS) natočil film SLUNEČNÍ STÁT o čtyřech čerstvě nezaměstnaných z Ostravska. Všechny své peníze a naděje vloží do staré dodávky, s jejíž pomocí chtějí začít podnikat, vydělávat a tím řešit své (opravdu různorodé) životní problémy.

SLUNEČNÍ STÁT je inzerován jako komedie, což považuji za značně zavádějící, protože jsem se při něm bavil mnohem méně než při ŽIVOTĚ POD VODOU, BILLY ELLIOTOVI nebo VETŘELCÍCH. Spíš jsem měl neodbytný pocit, že kdybych se ocitl v Ostravě, v životní situaci kteréhokoliv z hrdinů, volil bych pravděpodobně sebevraždu. Což znamená, že jde o dobrý film, protože podobným způsobem mě hodně dlouho žádný český (ani slovenský) film neoslovil.

S výjimkou jednoho nebo dvou pro mě byli všichni herci zcela neznámí. O to více mě potěšilo, jak skvěle všichni hrají a znovu musím opakovat, že tak dobré herecké výkony (a tak vzácně vyrovnané) jsou v českých (i slovenských) filmech vzácné. Hrdinové SLUNEČNÍHO STÁTu působí jako skuteční lidé, kteří se potýkají se skutečnými problémy podnikatelského i rodiného života. Ty problémy jsou chvílemi mírně úsměvné (převážení ovcí v dodávce), ale jde o velmi hořský úsměv a pokud si vzpomínám, nahlas jsem se nezasmál ani jednou (a ani si nemyslím, že by si tvůrci přáli, aby se divák řehtal).

Martin Šulík je opravdu dobrý filmař a zajímalo by mě, jak by to dopadlo, kdyby zkusil pro změnu natočit něco trochu komerčnějšího, na co by chodil "plebs" (viz třeba Richard Linklater). SLUNEČNÍ STÁT je totiž spíš artfilm a odvážím si prorokovat, že tomu bude odpovídat i jeho reklamní kampaň a koneckonců i jeho tržby.

Až moc v klidu

Možná si vzpomínáte na starší film CHYŤTE HO! (GET SHORTY) s Danny DeVitem a Johnem Travoltou. A teď, po 10 letech (!), bylo natočeno jeho pokračování s názvem BUĎ V KLIDU (BE COOL). První díl byl vlažnou satirou na svět filmového byznysu (ve kterém podniká Travoltův mafián Chili Palmer). Pokračování si chce podobným způsobem střílet z hudebního průmyslu, ale daří se mu to ještě mnohem, mnohem méně.

Zápletka je - s prominutím - naprosto debilní a jde v ní o hudební průmysl, skvělou mladou zpěvačku, která chce šanci a o ruskou mafii, která se vždycky objeví, někoho zastřelí a omylem po někom chce něco, co nemá. Žádný smysluplný děj neexistuje a tvůrci se ho snažili nahradit tím, že do filmu obsadili spoustu známých nebo "kultovních" herců a že je v něm "sofistikovaný žánrový humor", což v praxi vypadá třeba tak, že nějaká postava řekne nějakou hlášku, která se podobá hlášce, kterou v jiném filmu řekla jiná postava, kterou hrál stejný herec. Většinu těch narážek bych vůbec nepochopil, kdybych nekoukal do dialogové listiny, kde byly všechny vysvětleny.

Ale i kdybych je pochopil, stejně by z BUĎ V KLIDU neudělaly dobrý film. Kromě výše zmíněných pánů se ve filmu objeví také The Rock, Vince Vaughn, James Woods, Harvey Keitel nebo Uma Thurmanová. Jeden z vtipů spočívá třeba v tom, že Travolta s Thurmanovou jdou do klubu a tam spolu tančí. Je to vtip, protože v PULP FICTION spolu tančili taky, chápete? Pro děj ten tanec není naprosto důležitý, stejně jako několik písniček, které ve filmu někdo zpívá, nic se při nich neděje a přesto je musíme celé vytrpět (obávám se, že jde hlavně o reklamu na soundtrack).

Režisér F. Gary Gray (VYJEDNAVAČ, LOUPEŽ PO ITALSKU, OSAMĚLÝ MSTITEL) ve mně dosud vzbuzoval dojem, že má smůlu na špatné scénáře a producenty, ale dokáže aspoň bojovat proti nudě působivou vizuální stránkou svých filmů. Po BUĎ V KLIDU si to už nemyslím, protože film se opravdu nepříjemně rutinně vleče a žádného vizuálního nápadu jsem si v něm nevšiml. Škoda všech těch herců, ale tohle se prostě vůbec nepovedlo...

Vetřelec v Praze

Od minulého týdne se v pražském Národním technickém muzeu (hned vedle Letné) koná výstava "H.R.Giger - Mimo dobro". Švýcarský výtvarník H.R. Giger proslul především tím, že koncem 70. let navrhl Vetřelce pro film Ridleyho Scotta (a dostal za to Oscara). Kromě toho pracoval jako výtvarník úchyláren na mnoha dalších filmech (MUTANT, POLTERGEIST 2, KONDOM ZABIJÁK). Bohužel, pokud H.R. Gigera trochu znáte a vlastníte dvě až tři knížky s jeho reprodukcemi, tak vás při návštěvě této výstavy (vstupné 130 Kč, v ceně je plakát) nic příliš zajímavého nečeká. Viděl jsem na výstavě odhadem takových 100 obrazů a 30 soch. U mnohých chybí popisky, u jiných jsou v nich pravopisné chyby a ty, které jsem dosud neznal, se daly spočítat na prstech jedné ruky. A většina jich v reálu vypadala méně působivě, než v knize (byl sice zajímavý nápad uspořádat výstavu v originálním "stavebním" prostředí velkých betonových sálů, ale ke Gigerovi by se mi hodily spíš úzké temné místnůstky a chodbičky).

Mírně zábavný je fakt, že spolusponzorem výstavy je Bontonfilm. Používá ji k propagaci filmu VETŘELEC VS. PREDÁTOR, který právě vychází na DVD. Přitom Giger nejenže na tomto filmu vůbec nepracoval, ale je na jeho tvůrce velmi naštvaný a chce se s nimi soudit.

Na výstavě si můžete zakoupit čtyři základní knihy o Gigerovi a jeho tvorbě, několik filmů na kterých pracoval (většinou těch, které jsou snadno k sehnání i jinde) a nějaká hudební CD, jejichž souvislost s Gigerem jsem neodhalil. Z videa bylo neustále dokola promítáno pár minut ukázek z filmů, na kterých Giger pracoval.

Možná byla moje chyba, že jsem od výstavy H.R. Gigera čekal něco víc než normální výstavu.

Premiéry týdne

Neviděl jsem bohužel válečné drama VELKÁ VODA (prý velmi dobré) ani komedii SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ (prý velmi, velmi špatnou)

Ve zkratce...

David Fincher bude režírovat film ZODIAC - příběh skutečného masového vraha ("podle znamení zvěrokruhu"), který nebyl nikdy dopaden. V hlavních rolích Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. a Mark Ruffalo.

Co se takhle výjimečně jednou podívat na trailer k ruskému filmu? (Půjde v našich kinech!)

Za pár dní začne v Londýně natáčení ZÁKLADNÍHO INSTINKTU 2. Kromě Sharon Stoneové v něm uvidíme Davida Morrisseyho, Charlotte Ramplingovou nebo Davida Thewlise, režírovat bude Michael Caton-Jones (ROB ROY, remake ŠAKALa).

Japonci smíchali PINOCCHIA a ČÍSLO 5 ŽIJE a vznikl jim... HINOKIO.