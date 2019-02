Novinky

Moderní Popelka

Popelka na tom snad nikdy nebyla tak špatně. V Moderní Popelce - moderní a humorné verzi klasické pohádky musí Sam, středoškolačka v posledním ročníku skákat podle toho, jak si pískne její sobecká macecha Fiona a posluhovat svým dvěma škodolibým nevlastním sestrám, které s ní zacházejí spíše jako se služkou než jako se členem rodiny.

Sam má svůj velký sen - dostat se na Princetonskou univerzitu, avšak kromě studia musí i tvrdě pracovat, a tak to s jejím společenským životem za moc nestojí. Co se však nestane, při chatování narazí na tajemného okouzlujícího prince ze stejné školy se kterým si víc než rozumí . Když se ale ukáže, že její anonymní spřízněnou kybernetickou duší je na škole populární a navíc velmi přitažlivý hráč amerického fotbalu Austin Ames, Sam zpanikaří a prchá zpět do reality, pričemž ztrácí při útěku před dvanáctou z plesu svůj mobilní telefon.

A Cinderella Story, 92 min., režie: Mark Rosman, hrají: Hilary Duffová, Regina Kingová, Jennifer Coolidgeová, Chad Michael Murray, Dan Byrd...

Muž v ohni

John Creasy je najmut jako bodyguard dvanáctileté dcery mexického magnáta. Přestože jde o vyhlášeného ožralu, rodina se rozhodne mu ochranu dcery Pity svěřit. Creasy sice o práci ochranky nemá zájem a už vůbec ne o ochranu malého děvčátka, ale vědomí, že nemá nic lepšího, ho přiměje tento úkol přijmout. Pomalu se stává jejím kamarádem a začne ji trénovat v plavání a pomáhat s učením dějepisu.

Zásadní obrat nastane v okamžiku, kdy je Pita unesena. Creasy dělal co mohl, ale nepodařilo se mu ji uchránit. Zastřelil přitom čtyři muže, z nichž dva byli zkorumpovaní policisté, čímž se Creasy dostal do vážných problémů. Je rozhodnut pomstít se každému, kdo měl s únosem Pity něco společného. Při tom mu vydatně pomáhá redaktorka místních novin. Ale není to tak jednoduché a na povrch vypluje několik informací...

Man on Fire, USA 2004, 140 min., režie: Tony Scott, hrají: Dakota Fanning, Mickey Rourke, Christopher Walken, Denzel Washington...

Slečna drsňák

Komedie nás zavrde na americkou soutěž o královnu krásy, které je ohroženo anonymním dopisem, jehož autorem je nebezpečný psychopat, který si libuje v atentátech všeho druhu. Agenti FBI po něm už dlouho pasou a nyní se jim naskýtá velká příležitost, jak ho chytit. Rozhodnou se vmísit mezi soutěžící svoji kolegyni Gracii Hartovou, pak přinutí porotu, aby jí vybrala mezi pět finalistek a šílence na ni prostě nalákají. Ale pokud má být zychráněn život desítek soutěžících, budou ze sebe muset všichni vydat to nejlepší...

Deluxe edice obsahuje soundtrack k filmu Slečna Drsňák 2, který má premiéru v květnu.

Miss Congeniality, USA 2000, 105 min., režie: Donald Petrie, hrají: Sandra Bullocková, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen...

Táta na plný úvazek

Hlavní hrdina Ollive Trinke zůstává po smrti své ženy sám se svou malou dcerkou Gertie. Snaží se skloubit náročné zaměstnání s rolí otce, ale po několika měsících zkolabuje a o svou práci přijde. Útočiště nachází v domě svého otce v rodném New Jersey. Tam také potkává nekonvenční Mayu, do níž by se možná mohl podruhé zamilovat. Z jeho bývalého zaměstnání však přichází nabídka na práci, která se neodmítá. A na Olliem je teď, aby se rozhodl, co dál...

Jersey Girl, USA 2004, 102 min.; režie: Kevin Smith, hrají: Ben Affleck, Liv Tylerová, Jennifer Lopezová, Raquel Castrová, Jason Biggs...

Dej si pohov, kámoši

Filmové hvězdy Jack Lemmon a Walter Matthou se sešli v této bujaré a hluboce lidské komedii o dvou sousedech-skrblících, jejichž mnohaleté soužití plné naschválů je definitivně rozvráceno, když se do domu naproti nastěhuje krásná a svobodomyslná vdova.

Současně vychází i volné pokračování Dej si pohov kámoši 2.

Grumpy Old Men, USA 1993, 101 min., režie: režie: Donald Petrie, hrají: Jack Lemmon, Walter Matthau, Ann-Margret, Daryl Hannahová...