Novinky, ČTK

Americký režisér Van Sant představí v Cannes snímek Last Days (Poslední dny), Kanaďan Cronenberg film A History of Violence (Historie násilí), Němec Wenders Don't Come Knockin' (Nepřicházej klepat), Dán von Trier uvede Manderlay a další Američan Jarmusch Broken Flowers (Zlomené květiny).

Francouzskou kinematografii zastupuje Dominik Moll filmem Lemming a Jean-Marie Larrieu snímkem Peindre ou faire l'amour (Malovat nebo milovat). Francouzsky mluvený film Caché (Skrytý) představí i Rakušan Michael Haneke a belgičtí bratři Luc a Jean- Pierre Dardennové L'enfant (Dítě).

V soutěži režisérů i Tommy Lee Jones

Ze Spojených států organizátoři přijali dosud čtyři filmy, což je nejvíce v historii festivalu. Soutěžit bude i herec Tommy Lee Jones se svým režijním debutem The Three Burials of Melquiades Estrada (Tři pohřby M. E.).

Mezi letošními soutěžícími jsou i režiséři, kteří Zlatou palmu již vyhráli - Gus Van Sant (Elephant, 2003), Lars von Trier (Tanec v temnotách, 2000), bratři Dardennové (Rosetta, 1999) či Wenders (Paris, Texas, 1984).

Dalšími veterány z Cannes jsou Kanaďan Atom Egoyan, který tentokrát soutěží se snímkem Where the Truth Lies (Kde je pravda), a Izraelec Amos Gitai s filmem Free Zone (Volná zóna).

V letošním již 58. ročníku festivalu v Cannes, který se bude konat od 11. do 22. května, budou soutěžit i filmy z Itálie, Tchaj-wanu, Iráku, Japonska, Číny a Mexika. Předsedou poroty bude bosenský režisér Emir Kusturica.