Klapky tvoří pro festival už tradičně známí čeští umělci, jako například Kristián Kodet či Miloš Nesvadba. Na závěr zlínského festivalu filmů pro děti a mládež jsou poté vydraženy a z výtěžku jsou poté financovány filmy studentů Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně.

Vernisáž výstavy, která nabízí zatím 98 klapek vyvěšených na stěnách Sněmovny, zahájili na místě prezident festivalu Vítězslav Jandák společně s Janem Rapinem, umělcem a autorem jedné z klapek nazvané Radka. "Klapky ve Sněmovně vystavujeme už podruhé," připomněl s potěšením Jandák. Letos se ve sbírce najdou poprvé i exponáty, které zaslali umělci až z Hollywoodu.

Výstava potrvá do 26. dubna, poté budou klapky přemístěny do České galerie 33 v Praze. Do zahájení festivalu budou vystaveny ještě v brněnské Galerii Dílo a v den zahájení festivalu se představí ve Zlíně v prostorách Academii Centra Univerzity Tomáše Bati.