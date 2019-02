Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Osoba kontroverzního prezidenta válečného Slovenského státu byla dlouhá léta na Slovensku tabu. Podle odborníků se proto představení Tiso zapíše do historie slovenského divadelnictví. Monodrama mladých autorů Rastislava Balleka a Martina Kubrana, kteří vidí Tisa jako nejtragičztější osobnost slovenských dějin, vycházeli z jeho autentických projevů a článků.

Tiso se na jevišti vyjadřuje k tématům své doby: k žádosti Slováků o autonomii v období první ČSR i k odsunu slovenských Židů do koncentračních táborů. Labuda jako Tiso řeční o Židech jako o "škůdcích" a inscenátoři nechávají jeho postavu, aby v té chvíli vrhala stín na promítané záběry z koncentračních táborů. V pozadí pochodují lidé označení žlutou Davidovou hvězdou do plynových komor. "Necítím za to žádnou odpovědnost," říká pak Tiso před Národním soudem v dubnu 1947. V závěrečné scéně čeká ve vězení na popravu.

Hodinový řečnický projev

Na svou roli se Marián Labuda připravoval velmi pečlivě. Je fyzicky náročná, protože je téměř neustále na scéně a pouze jeho text v inscenaci trvá celou hodinu. Dokazuje tu mimo jiné, že by mohl být i brilantním řečníkem. Když totiž mluví od řečnického pultu, probouzí v publiku dojem, že promlouvá k davům na náměstí.

Herec přiznal, že nechtěl zklamat mladé autory, kteří při psaní hry proseděli hodiny v archivech a konzultovali ji s historiky: "Když mě oslovili, nemohl jsem to odmítnout." Na premiéru se přišel podívat také bývalý rektor Ekonomické univerzity v Bratislavě, politik a pedagog Juraj Stern, který jako dítě židovské rodiny přežil holokaust. "Já jsem tu dobu přežil, což je až neuvěřitelné. I proto je práh mé citlivosti kdesi jinde. Je dobré, že se toto téma otevřelo a že je Slovensko již tak silné, že si může říct 'ano, byl to zločinec'," řekl.