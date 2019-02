Jaroslav Špulák, Právo

Vzbuzoval-li v prvních chvílích výkon zpěváka Paula Rodgerse a v podstatě všech na pódiu pochybnosti o tom, zda mají mandát k tomu takhle k světu promlouvat, závěr se už nesl v duchu výtečné podívané s velmi dobrými výkony zainteresovaných.

Však jim také naplněná hala tleskala ve stoje a jen úcta k anglické hymně v samotném závěru divákům nedovolila trvat na tom, aby Queen na pódiu pobyli ještě nějakých pár minut a přidávali dál.

Zpíval i Mercury

Kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor, jediní dva z původní sestavy (kromě zesnulého zpěváka Freddieho Mercuryho chyběl i baskytarista John Deacon, který si užívá důchodu), oživili Queen ne proto, že by se nudili, nýbrž z lásky. Umělecké setkání se zpěvákem Paulem Rodgersem jim dalo podobný impuls, jako když po rozlučce s Mercurym přemýšleli ve dvaadevadesátém roce o tom, jestli by přítomnost zpěváka George Michaela díru po hvězdě

Rodgers do skupiny nepřišel proto, aby byl Mercuryho kopií. Zaprvé to není dost dobře možné a zadruhé je tak výborný zpěvák, že mu postačil vlastní dar. Zpíval jinak než Mercury a zpíval výtečně.

V úvodní Tie Your Mother Down a následující I Want To Break Free vzbuzoval trochu pochybnosti. Jakmile ale ve druhé části koncertu s přehledem zvládl A Kind Of Magic a bravurně dosedl hned za Mercuryho originální hlas v Bohemian Rhapsody (byl puštěn ze záznamu a divákům v Aréně kanuly slzy na trička), aby ji potáhl do finále, bylo zřejmé, že volba obsadit jej coby zpěváka na turné byla správná.

Nebyl to však pouze on, kdo na pódiu zářil. Když odzpíval čtyři úvodní skladby, odešel a dal pěvecký prostor Taylorovi s Mayem. Především ten první se předvedl jako výtečný vokalista, což korunoval především v hybné Radio Ga Ga.

May dělal se strunami zázraky

May pěvecky tolik "nedýchal", ovšem jeho doménou byla kytarová ekvilibristika. Jistě, dnes už se nenosí, ale nebylo by kvůli tomu fér podsouvat Queen, že nejsou progresívní. Po létech koncertní stagnace je pochopitelné, že si May s gustem vystřihl Brighton Rock Solo, jež je z dnešního pohledu takříkajíc otravné. Nicméně tradiční. Druhá část základního koncertního bloku a celý přídavek patřily hitům. I Want It All, Show Must Go On, We Will Rock You či We Are The Champions. Hala při nich bouřila, zpíval kdo měl hlas a oslava velikosti jedné z nejdůležitějších rockových kapel historie nabrala úctyhodnou podobu.

Queen nemohli vybrat jiné skladby než ty nejznámější a nejslavnější. Na turné se vypravili téměř po dvaceti letech, pročež neměli prostor pro nic dalšího. Je také pravděpodobné, že takto postavený hrací plán měl zadat důvod myslet si, že pro stávající sestavu je na dnešní hudební scéně místo.

Bez spekulací ovšem nutno konstatovat, že to byl povedený koncert. Ti na pódiu se pomyslně klaněli zesnulému Mercurymu, ti pod ním skupině Queen.

Queen asi budou pokračovat dál

Nadějné zprávy vyplavaly na povrch při setkání zástupců společnosti EMI, která nahrávky skupiny vydává, a členů Queen po pražském koncertě. Pavla Štípková z české pobočky EMI Právu prozradila, že na podzim vyjde koncertní sestřih z probíhajícího turné na CD i DVD. "Na setkání byli i zástupci ruské EMI. Queen tam budou hrát příští rok na jaře," uvedla Štípková. Znamená to, že kapela rozhodla o dalším pokračování, což je příznivá zpráva nejenom pro fanoušky.

Queen přijeli do Prahy v pátek odpoledne. Ubytováni byli v hotelu Four Seasons, kde po koncertě zůstali jenom výkonní muzikanti. Technický personál putoval ještě v noci do Lipska, aby připravil vše potřebné pro další koncert. Queen za ním vyrazili leteckým speciálem v neděli ráno. Podle Štípkové přišel na setkání první zpěvák Paul Rodgers. Roger Taylor a Brian May absolvovali masáž. Nejkomunikativnější byl May, který si na každého ze zástupců vydavatelské společnosti udělal čas.