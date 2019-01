Ivan Vilček, Bratislava , ČTK, Právo

"Po dnešním výkonu jsem to opravdu nečekala. Mohu říct jen jediné - děkuji," uvedla několik minut po půlnoci Koščová, která byla svým vítězstvím zjevně zaskočena. Vítězka vyhrála osobní automobil a v nejbližší době nahraje vlastní CD.

Absolutní finále zahájili dívky společným duetem a následně zazpívala každá z nich tři skladby. Porota ve svém hodnocení zjevně favorizovala Šindlerovou a podle některých diváků právě to mohlo ovlivnit hlasující.

"Jsem moc ráda, že mi lidé projevili důvěru a že mi poslali hlasy. Já jsem očekávala úplný opak," řekla po rozhodnutí v noci z pátku na sobotu první slovenská SuperStar.

Porota spokojena nebyla

Koščová nebyla spokojena s tím, jak ve finále zazpívala píseň od Alanis Morissettové You Oughta Know. Spokojeni s touto skladbou nebyli ani dva ze čtyřech porotců, Laco Lučenič a Pavol Habera. S celkovým verdiktem, který měli ve svých rukou diváci Slovenské televize, však spokojeni byli.

"Nechytila jsem začáteční tón. Nevím, co se stalo. V životě se mi to nestalo a teď jsem selhala," líčila svou nespokojenost vítězka. "Poté, co jsem na jevišti předvedla, jsem vůbec nechtěla vyhrát. Přišlo mi to nefér, protože Martina podala lepší výkon než já," dodala dojatá zpěvačka.

Vítězka, která v pátek večer bojovala proti Martině Šindlerové, bude prý muset s tou pravou oslavou trochu počkat, protože dnes se chystá na svatbu svého kamaráda. O ideální oslavě však má své představy. "Hlavně ať je tam, kde budou vypnuty všechny mobily. A s kamarády, mými blízkými, bez cizích lidí. Těch bylo již dost," řekla. "Čeká mě asi hektický život a tlak médií. Nebudu tolik s rodinou, jak jsem myslela, že již konečně budu. Ale těším se na to, co přijde," dodala.