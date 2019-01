Radmila Hrdinová, Právo

Následovat bude 23. 4. Valkýra, 1. 5. Siegfried a cyklus uzavře 14. 5. Soumrak bohů, který se na jevišti Národního divadla objeví vůbec poprvé. Druhý cyklus ve dnech 16.- 22. 5. bude uveden v rámci festivalu Pražské jaro 2005.

Prsten Nibelungův přiváží do Prahy Deutsche Oper am Rhein, která hraje na scénách v Düsseldorfu a Duisburgu. Inscenace, která vznikla počátkem 90. let v koprodukci s operou v Kolíně nad Rýnem, doznala během let řadu změn. "Inscenace je stále na repertoáru, i když ji neuvádíme běžně. Před dvěma lety ji znovu hudebně nastudoval dirigent John Fiore. Vstoupilo do ní mnoho nových sólistů. Soubor Deutsche Oper am Rhein je velmi mladý, to se projevilo i na proměnách obsazení," řekl na tiskové konferenci generální ředitel německé scény Tobias Richter, který je i autorem režijního nastudování původní režijní koncepce Kurta Horrese pro pražské uvedení.

Národní divadlo se na inscenaci podílí výkonem orchestru pod taktovkou Johna Fioreho, jenž si spolupráci s pražským tělesem velmi pochvaloval. Z domácích sólistů se objeví pouze osm sólistek v rolích Valkýr a v Soumraku bohů operní sbor posílený o pánskou část Pražského filharmonického sboru.

Inscenace bude mít tradiční tvář. "Není to žádná moderna, ale klasické provedení, které výrazovými prostředky sahá až k přelomu 19. a 20. století do doby Wagnerovy," uvedl na setkání s novináři Richter. Ředitel Národního divadla Daniel Dvořák dodal, že tradiční podoba byla i jedním z důvodů volby inscenace: "Diváci dávají přednost klasičtějšímu ztvárnění opery, zvláště když bude v pražském Národním divadle uvedena poprvé."

Prsten Nibelungův byl v kompletní podobě dosud v Praze uveden jen německými scénami: poprvé ve Stavovském (tehdy ještě německém) divadle v roce 1887, poté na scéně Nového německého divadla, nynější Státní opery Praha. Hrály ho také německé soubory v Brně, Ústí nad Labem a Opavě.

Uvedení Wagnerovy tetralogie doprovodí řada dalších akcí, jako je wagnerovská výstava v prostorách Národního divadla, přímý přenos zítřejší premiéry na vlnách Českého rozhlasu 3 - Vltavy, který připravil i další wagnerovské pořady, besedy v Goethe institutu a další akce.

Pro velký zájem publika Národní divadlo zpřístupnilo i generální zkoušky (Valkýra 21. 4., Siegfried 28. 4. a Soumrak bohů 12. 5.), za nižší vstupné než na samotné provedení, které stojí tisíce korun.