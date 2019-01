Salon, Právo

Kateřina Sidonová: Jakub

Gádžovsko-romská romance jakoby o cikánském klukovi, ale asi víc o Markétě, která ho miluje a která často neví, jestli to, co dělá, dělá správně. A ke všemu je těch příběhů v knize víc a některý jako by se jen zdál. A který z nich je pravý a který sen? Próza má možná blíž k latinskoamerickým magikům než k českým vypravěčům, a možná proto dokáže udržet čtenářovu pozornost a nepustit - a na konci zanechat otázku: A co já? Co bych dělal(a) já?

Petr Španger: Dům ani ne k životu

Básníkova druhá sbírka je pohledem do krajin mýtů, pověr a bájí: na náš křišťálový život. Krátké básně jsou dolovány z hloubi slov a obrazů tak, aby na povrch vyplul přesně opracovaný obsah. Tak píší lidé, kteří se denně setkávají s plískanicemi, s živly, vědomi si nezastavitelného koloběhu života. Poezie, z níž na čtenáře dýchne jinovatka, kouřící hrnek čaje i červencová noc.

